Туреччина хоче допомогти вивезти наше зерно, модерувати переговори із РФ. Чи можна їй довіряти
Сергій Фурса
Туреччина хоче вивезти українське зерно з портів, і знижку у 25% на зерно, і модерувати мирні переговори України та Росії. Як багато Туреччини У війні Росії проти України журналісти цілодобово ведуть боротьбу на інформаційному фронті. Наша зброя — чесна інформація.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зустрічається з російським колегою Сергієм Лавровим і вторить російським наративам про те, що введені проти РФ санкції – це погано. Повторює російську пропаганду, що санкції проти Росії посилюють світову продовольчу кризу.
Це неприємно. Неприємно і не більше, адже не Туреччина вводила санкції, а отже, її думка нікого не хвилює. Але неприємно.
Зате паралельно дивишся на курс турецької ліри, яка продовжує летіти в прірву, і стає приємніше.
І хто знає, чи пов'язані ці події?
Важливо розуміти одне.
Коли президент РФ Володимир Путін будує руський мир і намагається відновити імперію, це б'є по економіці.
Коли президент Туреччини Реджеп Ердоган будує тюркський мир та намагається відновити імперію – це теж б'є по економіці.
По економіці Росії б'ють санкції Заходу, бо Путін вирішив, що він великий історик та воєначальник, і напав на Україну.
Історик із нього так собі. Воєначальник ще гірший.
По економіці Туреччини б'є політика Ердогана, який не дає Центральному банку працювати незалежно, адже вирішив, що він великий макроекономіст.
Макроекономіст із нього так собі. І ось уже в Туреччині інфляція 73% (у п'ять разів вища, ніж в Україні під час війни), і курс ліри летить у прірву.
Чому це відбувається?
Тому що і Путін, і Ердоган – обидва імперці. І обидва будують імперії на чолі з імператором. А отже, немає стримувань та противаг.
У Путіна це вилазить у війну, і, навіть попри те що Центральним банком керує професіонал, економіка страждає. А в Ердогана все вилазить в інфляцію, навіть якщо війни він поки що веде локальні й не підпадає під масовані санкції, і економіка страждає.
Причина завжди одна. Відсутність демократії. Відсутність контролю. Відсутність інститутів, що діють. Саме тому так важливо зберігати демократію.
І це робить Туреччину вкрай ненадійним союзником, який може розвернутися будь-якої миті на 180 градусів. Так, зараз Путін та Ердоган зіштовхнулися у Сирії та Лівії, на Кавказі та в Азії, у Криму. Але це зіткнення однакових людей, вони борються за владу та вплив. І їх нічого не стримує: ні думка народу, ні цінності.
І чи не захоче Ердоган зрадити Україну в той момент, коли йому буде дуже важко, – не відомо.
І так, ми можемо змиритися зі знижкою на зерно у 25%, тим більше якщо турки самі вивозитимуть зерно з наших портів.
Але чи можемо ми довіряти такому союзнику? Чи можемо ми розраховувати на нього, знижуючи безпеку наших портів?
Ердоган має величезні проблеми. У економіці. Туреччина може стати наступною "доміношкою" у низці світової кризи.
А ще в Ердогана незабаром вибори. І султан може на них програти. На що він готовий піти заради перемоги? Чи готовий заради цієї перемоги здати Україну? Чи поки що він просто відчайдушно хоче перекрити дефіцит валюти в країні, заробляючи на українському зерні та російських олігархах?
З диктаторами ніколи не знаєш. Вони дуже дорого коштують своїм громадянам і є непередбачуваними партнерами.
📰 WarZone https://www.thedrive.com/the-war-zone/u ... -howitzers пише про зростання ролі далекобійної артилерії в російсько-українській війні. Поточна фаза війни характеризується збільшенням кількості «артилерійських дуелей» між росією та Україною. На сході України ведуться важкі артилерійські двобої, які залишають по собі пейзажі, що нагадують поля битв Першої світової війни. Оскільки артилерійська зброя, яка була раніше поставлена в Україну, має меншу дальність ураження, багато одиниць такої зброї вразливі для російських атак. Згідно з відео, опублікованим Ukrainian Weapons Tracker, росія нібито змогла знищити кілька самохідних гаубиць M109 американського виробництва буквально днями. Цей випадок підкреслює, що багато систем західного виробництва в Україні знаходяться в межах досяжності ворожого вогню, що стало однією з причин, які спонукали США погодитися відправити в Україну мобільні артилерійські ракетні системи M142 (HIMARS) і високоточні ракети 227-міліметрового калібру з наведенням. Німці та британці також заявили, що планують відправити системи, здатні стріляти 227-мм боєприпасами. До прикладу, системи М142 можуть запускати боєприпаси на відстань до 70 кілометрів і в цілому є більш точними, ніж системи, які досі використовувалися в Україні.
📰 Голова бюджетного комітету Європарламенту Йохан Ван Овертвельдт написав колонку на Politico про те, як змусити путіна заплатити за відновлення України. Серед переважної більшості європейських лідерів є консенсус щодо того, що принаймні частину заморожених російських активів (загалом близько $600 мільярдів) потрібно використати для ліквідації пошкоджень української інфраструктури та будівель, однак ЄС має переконатися, що це відбуватиметься обережно та уважно. Критично важливим, пише Ван Овертвельдт, буде наявність переконливого судового рішення, яке виправдовує конфіскацію російських активів, у тому числі активів олігархів, значна частина багатства яких походить від російської держави. Однак, оскільки Україні самій потрібно чимало зробити в боротьбі з корупцією та покращенні прозорості, ЄС потрібно буде ретельно стежити за використанням фонду відновлення, водночас гарантуючи повагу до українського суверенітету. Зрештою, Ван Овертвельдт закликає Захід винести уроки з Версальського договору і почати брати до уваги інтереси російського населення, яке режим путіна також пограбував. Так можна буде уникнути почуття приниженості серед росіян, яке в німців свого часу стало передумовою для появи Гітлера.
📰 The Hill опублікували колонку Олександра Мотиля, професора політології, який спеціалізується на Україні та росії. У відповідь на заклик Емманюеля Макрона уникнути «приниження путіна» Мотиль стверджує, що приниження росії неминуче, оскільки будь-який справжній мир призведе до цього. Оскільки світогляд путіна (і багатьох росіян) ґрунтується на вірі в те, що їхня країна є «богом даною наддержавою», божественна місія якої полягає в поглинанні України, будь-який мир за умови збереження Україною суверенітету буде сприйматися росіянами як приниження, пише Мотиль. Навіть зараз росіяни почуваються приниженими, бо вони вже були змушені відступити від Києва, Чернігова та Харкова. Тому, щоб задовольнити пропозицію президента Макрона, треба хіба що повернути годинник назад, у довоєнні дні. Тож, оскільки в реальності приниження росії неминуче, Україна та її союзники повинні забезпечити зменшення його масштабів і глибини. Спосіб зробити це — переконатися, що росія програє швидко, тоді це обмежить кількість померлих росіян і зменшить шкоду для економіки країни.
vitaliian написав: Хоть бы арбузы снарядами не побило
Вчора якраз, відносно не далеко проїзджав тудою на наше "старе місце" - потрібно було дещо забрати... То там поля засіяні пшеницею, вівсом, ріпаком, соняшником... Пшеничка вже, наполовину жовта! А овес - то вже повністю жовтий!👍 І приємно зустрічати на полях наші трактори, які там щось роблять!👍
V2 написав:Лицемірство як воно є: у Німеччини знайшли причину не передавати далекобійні ракетні системи М270 Україні
Старі розклади - країни "осі" в союзі. Щодо ситуації, то оптимізм попередніх постів надмірний:
За даними західної розвідки, російські війська перевершують українські сили у запасах боєприпасів у 40 разів. Про це пише The Independent з посиланням на звіт. За даними розвідки, українські війська зазнають значних втрат, оскільки їх перевершують росіяни 20:1 артилерією та 40:1 боєприпасами. Нові дані малюють похмуру та відчайдушну картину жорстокого конфлікту на передовій. У звіті, який побачила The Independent, вперше говориться про занепокоєння з приводу дезертирства українських солдатів, і говориться, що українські сили обмежені радіусом дії 15,5 миль, а ворог може наносити удари з відстані в 12 разів більше. https://www.unian.ua/war/zahidna-rozvid ... 59600.html
Хотілось би від созників значно суттєвішої допомоги.
V2 написав:Туреччина хоче допомогти вивезти наше зерно, модерувати переговори із РФ. Чи можна їй довіряти
Сергій Фурса
Туреччина хоче вивезти українське зерно з портів, і знижку у 25% на зерно, і модерувати мирні переговори України та Росії. Як багато Туреччини У війні Росії проти України журналісти цілодобово ведуть боротьбу на інформаційному фронті. Наша зброя — чесна інформація.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зустрічається з російським колегою Сергієм Лавровим і вторить російським наративам про те, що введені проти РФ санкції – це погано. Повторює російську пропаганду, що санкції проти Росії посилюють світову продовольчу кризу.
Це неприємно. Неприємно і не більше, адже не Туреччина вводила санкції, а отже, її думка нікого не хвилює. Але неприємно.
Зате паралельно дивишся на курс турецької ліри, яка продовжує летіти в прірву, і стає приємніше.
І хто знає, чи пов'язані ці події?
Важливо розуміти одне.
Коли президент РФ Володимир Путін будує руський мир і намагається відновити імперію, це б'є по економіці.
Коли президент Туреччини Реджеп Ердоган будує тюркський мир та намагається відновити імперію – це теж б'є по економіці.
По економіці Росії б'ють санкції Заходу, бо Путін вирішив, що він великий історик та воєначальник, і напав на Україну.
Історик із нього так собі. Воєначальник ще гірший.
По економіці Туреччини б'є політика Ердогана, який не дає Центральному банку працювати незалежно, адже вирішив, що він великий макроекономіст.
Макроекономіст із нього так собі. І ось уже в Туреччині інфляція 73% (у п'ять разів вища, ніж в Україні під час війни), і курс ліри летить у прірву.
Чому це відбувається?
Тому що і Путін, і Ердоган – обидва імперці. І обидва будують імперії на чолі з імператором. А отже, немає стримувань та противаг.
У Путіна це вилазить у війну, і, навіть попри те що Центральним банком керує професіонал, економіка страждає. А в Ердогана все вилазить в інфляцію, навіть якщо війни він поки що веде локальні й не підпадає під масовані санкції, і економіка страждає.
Причина завжди одна. Відсутність демократії. Відсутність контролю. Відсутність інститутів, що діють. Саме тому так важливо зберігати демократію.
І це робить Туреччину вкрай ненадійним союзником, який може розвернутися будь-якої миті на 180 градусів. Так, зараз Путін та Ердоган зіштовхнулися у Сирії та Лівії, на Кавказі та в Азії, у Криму. Але це зіткнення однакових людей, вони борються за владу та вплив. І їх нічого не стримує: ні думка народу, ні цінності.
І чи не захоче Ердоган зрадити Україну в той момент, коли йому буде дуже важко, – не відомо.
І так, ми можемо змиритися зі знижкою на зерно у 25%, тим більше якщо турки самі вивозитимуть зерно з наших портів.
Але чи можемо ми довіряти такому союзнику? Чи можемо ми розраховувати на нього, знижуючи безпеку наших портів?
Ердоган має величезні проблеми. У економіці. Туреччина може стати наступною "доміношкою" у низці світової кризи.
А ще в Ердогана незабаром вибори. І султан може на них програти. На що він готовий піти заради перемоги? Чи готовий заради цієї перемоги здати Україну? Чи поки що він просто відчайдушно хоче перекрити дефіцит валюти в країні, заробляючи на українському зерні та російських олігархах?
З диктаторами ніколи не знаєш. Вони дуже дорого коштують своїм громадянам і є непередбачуваними партнерами.
А Туреччина не є нашим союзником. Люди попридумують собі таких союзників і пишуть море текстів. Потім, "після зради" таких союзників, самі ж оплакують свої ж надії і фантазії. Німеччину я також зараховую до союзників РФ. Десятки мільярдів доларів вона насипає РФ, Україні насипає тільки обіцянки.