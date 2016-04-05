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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1266126712681269
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 10:44

  Ой+ написав:Про це пише The Independent з посиланням на звіт.

Авторитетный источник, ничего не скажешь. Видели владельца?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:00

  Ukrainian написав:
  Letusrock написав:Недавно знайомий знайомої опублікував відео з фронту де його побратими воюють хто в кросівках, а хто і в потертих класичних туфлях з підошвою 5 мм

Хто міряв?

чем мягче обувь, тем больший кусок ноги при подрыве на мине остаётся...


Как сообщает украинский журналист Роман Бочкала на стадионе в Кадиевке ( бывший Стаханов), куда «прилетело» рашистам, помимо склада боеприпасов была база наемников ЧВК «Вагнер».
По предварительной информации в результате взрывов всего 1 выживший.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:14

  alfredhaos написав:
  Ой+ написав:Про це пише The Independent з посиланням на звіт.

Авторитетный источник, ничего не скажешь. Видели владельца?

Я не оцінюю джерело, але чогось його уніан передрукував. Зустрічаю не дуже оптимістичні аналізи в різних давніх європейських джерелах. Тому і кажу щоби хотілось більшої та терміновішої допомоги, а не десь там під зиму:
Обіцяне Німеччиною важке озброєння доведеться чекати у кращому випадку до зими – ЗМІ https://www.unian.ua/war/obicyane-nimec ... 59816.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:20

  Ой+ написав:але чогось його уніан передрукував.

По той же причине, почему мы здесь репостим новости: собственных источников нет, а объем материала откуда-то брать надо :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:21

  edvardd написав:чем мягче обувь, тем больший кусок ноги при подрыве на мине остаётся...


Кто-то делал такие, пардон, "краш-тесты"?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:28

Как в старом анекдоте – «Сарочка, то, что мы с тобой лет сорок считали за оргазм, это на самом деле была астма». Так вот, чему учат орков в академиях и профильных консерваториях? Кажется, основам уличных боев? Последние лет сорок они глубоко корнями уходит в анализ таких боев в Берлине 1945 года и Будапеште-1956. Но с тех пор все кардинально изменилось. Современный городской бой – кошмар для армии РФ. Мариуполь стал для орков пиздецом, жирным и адовым. И только перетерев город в щебенку при помощи артиллерии, они смогли взять его под контроль. Лишь полное уничтожение города позволило им его оккупировать. Северодонецк обернулся для орков очередным филиалом ада и пиздецом пожирнее. Вчера утром ВСУ выпиздили орков и отступили с на позиции, на которых можно закрепиться. Орки трут израненную задницу и думают, что делать дальше. Круг замкнулся.

После массированного обстрела Северодонецкого «Азота» бомбоубежище уцелело, выбросов химических веществ не произошло.

Нападет ли Беларусь, продвинутся ли орки, отдадим ли Северодонецк, на эти вопросы точно скажу – нет. Беларусь не нападет, а если нападет – то нападет армия картофельного фюрера, реально картофельная и быстро сварится. Продвинутся ли орки? Если ВСУ будет выгодно заманить врага в очередной капкан – да, немного. А потом мы их отбросим обратно. Отдадим ли Северодонецк? Его уже его и успешно вернули назад, накосив врагов.

Украинские военные вынуждены вести эту войну меньшим количеством людей и вооружений. Мы маневрируем. Парни на местах придумывают то, что затем прилетает русским в голову и вышибает мозги. На Херсонщине враг оставил критически мало войск – пробные атаки ВСУ показали слабость обороны оккупантов. Ведь все их войско ушло в топку на Северодонецком и на Изюмском направлениях.

Силы врага тают, а мы держим резервы и собираем кулак. Третья важная битва в этой войне практически выиграна. И свою «Битву под Москвой» под Киевом враг получил, «Сталинград» под Харьковом рашистам выписали, теперь и «Курскую дугу» под Белогоровкой и Северодонецком оформили. Осталось дать пинка до самого логова, жаль только союзники тупят. Все будет Украина. А я доклад окончил.

https://t.me/kashpurtalk/506
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:38

  vitaliian написав:
«Сталинград» под Харьковом рашистам выписали,

https://t.me/kashpurtalk/506

Интересно, что имеется в виду.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:55

как всё грустно...
edvardd
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