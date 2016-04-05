Как в старом анекдоте – «Сарочка, то, что мы с тобой лет сорок считали за оргазм, это на самом деле была астма». Так вот, чему учат орков в академиях и профильных консерваториях? Кажется, основам уличных боев? Последние лет сорок они глубоко корнями уходит в анализ таких боев в Берлине 1945 года и Будапеште-1956. Но с тех пор все кардинально изменилось. Современный городской бой – кошмар для армии РФ. Мариуполь стал для орков пиздецом, жирным и адовым. И только перетерев город в щебенку при помощи артиллерии, они смогли взять его под контроль. Лишь полное уничтожение города позволило им его оккупировать. Северодонецк обернулся для орков очередным филиалом ада и пиздецом пожирнее. Вчера утром ВСУ выпиздили орков и отступили с на позиции, на которых можно закрепиться. Орки трут израненную задницу и думают, что делать дальше. Круг замкнулся.



После массированного обстрела Северодонецкого «Азота» бомбоубежище уцелело, выбросов химических веществ не произошло.



Нападет ли Беларусь, продвинутся ли орки, отдадим ли Северодонецк, на эти вопросы точно скажу – нет. Беларусь не нападет, а если нападет – то нападет армия картофельного фюрера, реально картофельная и быстро сварится. Продвинутся ли орки? Если ВСУ будет выгодно заманить врага в очередной капкан – да, немного. А потом мы их отбросим обратно. Отдадим ли Северодонецк? Его уже его и успешно вернули назад, накосив врагов.



Украинские военные вынуждены вести эту войну меньшим количеством людей и вооружений. Мы маневрируем. Парни на местах придумывают то, что затем прилетает русским в голову и вышибает мозги. На Херсонщине враг оставил критически мало войск – пробные атаки ВСУ показали слабость обороны оккупантов. Ведь все их войско ушло в топку на Северодонецком и на Изюмском направлениях.



Силы врага тают, а мы держим резервы и собираем кулак. Третья важная битва в этой войне практически выиграна. И свою «Битву под Москвой» под Киевом враг получил, «Сталинград» под Харьковом рашистам выписали, теперь и «Курскую дугу» под Белогоровкой и Северодонецком оформили. Осталось дать пинка до самого логова, жаль только союзники тупят. Все будет Украина. А я доклад окончил.