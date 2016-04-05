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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1267126812691270
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"На моей улице застрелили троих" Жительница села Мироцкое рассказала о военных преступлениях РФ

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 17:21

чому лише зараз... аж через 100+ днів війни??

https://ukrrudprom.ua/news/Ukraina_vvel ... rugih.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

и какой негативный эффект данные санкции оказали? налицо бесполезная трата денег налогоплательщиков. кабмин не нашел более важных дел чет подготовить санкции против путена
wtf
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