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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 09 чер, 2022 14:37
"На моей улице застрелили троих" Жительница села Мироцкое рассказала о военных преступлениях РФ
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pesikot
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Додано: Чет 09 чер, 2022 17:21
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greenozon
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Додано: Чет 09 чер, 2022 17:26
и какой негативный эффект данные санкции оказали? налицо бесполезная трата денег налогоплательщиков. кабмин не нашел более важных дел чет подготовить санкции против путена
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wtf
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Faceless, Ірина_, Модератор
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