Додано: Чет 09 чер, 2022 17:34

edvardd написав: как всё грустно...

как всё грустно...

Мля, включил на свою голову... думал, что-то интересное...Там барышня в комментароиях правильно написала - "современный Бендер"... Стелит языком мелодично и уверенно...Знаток конспирологии хренов (это уже от меня)Ничего еще не решено.Никем.Напомню. На кону стоит мировой порядок взаимодействия. Все международное право... Которое "все пацаны мира" согласовали (и подписали) после окончания второй мировой.Если мир пролотит прямое нападение России на Украину это будет означать, что пацаны больше не готовы отвечать за свой базар... А значит их можно посылать "на"... и воевать с кем хочешь... с открытым отгрызанием территорий.Хотя, конечно, все может быть... И мой пост тоже можно отнести к "ничем необоснованной вере в пацанов". Израиль ведь проглотили.Но ваш чувак с ютуба точно ничего полезного не знает и не сказал. Все что он говорил есть в открытом доступе официальных источников...