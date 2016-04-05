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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1267126812691270
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"На моей улице застрелили троих" Жительница села Мироцкое рассказала о военных преступлениях РФ

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 17:21

чому лише зараз... аж через 100+ днів війни??

https://ukrrudprom.ua/news/Ukraina_vvel ... rugih.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

и какой негативный эффект данные санкции оказали? налицо бесполезная трата денег налогоплательщиков. кабмин не нашел более важных дел чет подготовить санкции против путена
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 17:34

  edvardd написав:как всё грустно...


Мля, включил на свою голову... думал, что-то интересное...

Там барышня в комментароиях правильно написала - "современный Бендер"... Стелит языком мелодично и уверенно...
Знаток конспирологии хренов (это уже от меня) :wink:
Ничего еще не решено.
Никем.

Напомню. На кону стоит мировой порядок взаимодействия. Все международное право... Которое "все пацаны мира" согласовали (и подписали) после окончания второй мировой.

Если мир пролотит прямое нападение России на Украину это будет означать, что пацаны больше не готовы отвечать за свой базар... А значит их можно посылать "на"... и воевать с кем хочешь... с открытым отгрызанием территорий.

Хотя, конечно, все может быть... И мой пост тоже можно отнести к "ничем необоснованной вере в пацанов". Израиль ведь проглотили.

Но ваш чувак с ютуба точно ничего полезного не знает и не сказал. Все что он говорил есть в открытом доступе официальных источников...
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 17:35

Виявляється Німеччина не передала навіть 5000 касок, які обіцяла ще до війни, в січні. :D :D
Це просто ЖЕСТЬ!
Тут деякі індивіди Німеччину в союзники України записують. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 17:45

  wtf написав:и какой негативный эффект данные санкции оказали? налицо бесполезная трата денег налогоплательщиков. кабмин не нашел более важных дел чет подготовить санкции против путена

Ну наконец-то прочитали, что санкции могут вводится против граждан других государств, а не против своих граждан

Вот и подписали указ

Выхлоп - нулевой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 17:50

  edvardd написав:как всё грустно...

https://focus.ua/ratings/481700-top-50-blogerov-ukrainy-rejting-fokusa/grupa-1/2769/mihail-chaplyga
Работал представителем уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской
...
Однако последние три года все чаще появляется на телеканалах, принадлежащих Виктору Медведчуку, а также на телеканале "НАШ" Евгения Мураева

Собственно, типичный зраднык ...
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В "ДНР" приговорили к смертной казни иностранцев, воевавших за Украину (фото, видео)
Добровольцев признали виновными в "наемничестве и других преступлениях".

Вот так, приговорили к смертной казни только за тот факт, что они воевали на стороне украинцев

Я читаю российские паблики, и там часто проходят такие мысли, мол, украинская сторона с российскими пленными должна обращаться, согласно международного права, кормить их, создать условия.
И вообще, отстаньте от них, они же на "учениях" были

Но российская сторона к пленным не имеет никакой пощады
pesikot
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  #<1 ... 1267126812691270
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