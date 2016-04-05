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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1268126912701271
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 00:32

ЗСУ зазнають великих втрат, українців у полоні у 10 разів більше за росіян – британське ЗМІ
ЗСУ зазнають значних втрат, про це повідомило британське видання The Independent. ЗМІ опублікувало дані британської розвідки, яке потрапило в їх розпорядження. За даними розвідки, українські війська зазнають значних втрат, оскільки їх перевершують російські війська 20:1 артилерією та 40:1 боєприпасами. Водночас позиція Києва на переговорах послаблюється через зростаючу нерівність у кількості ув’язнених, які утримуються на кожній стороні, йдеться у звіті.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 00:41

Зрада від британців, гірка правда чи спроба натиснути на союзників для збільшення допомоги?

Британське видання The Independent з посиланням на звіти західної та української розвідок повідомляє про те, що українські війська зазнають значних втрат, оскільки їх перевершують росіяни 20 до 1 артилерією та 40 до 1 боєприпасами. Нові дані малюють похмуру та відчайдушну картину жорстокого конфлікту на передовій, йдеться у виданні.
У звіті, який побачила The Independent, вперше говориться про занепокоєння з приводу дезертирства українських солдатів, і говориться, що українські сили обмежені радіусом дії 15,5 миль, а російські війська можуть завдавати удари з відстані в 12 разів більше.
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