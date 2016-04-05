ЗСУ зазнають великих втрат, українців у полоні у 10 разів більше за росіян – британське ЗМІ ЗСУ зазнають значних втрат, про це повідомило британське видання The Independent. ЗМІ опублікувало дані британської розвідки, яке потрапило в їх розпорядження. За даними розвідки, українські війська зазнають значних втрат, оскільки їх перевершують російські війська 20:1 артилерією та 40:1 боєприпасами. Водночас позиція Києва на переговорах послаблюється через зростаючу нерівність у кількості ув’язнених, які утримуються на кожній стороні, йдеться у звіті.
Зрада від британців, гірка правда чи спроба натиснути на союзників для збільшення допомоги?
Британське видання The Independent з посиланням на звіти західної та української розвідок повідомляє про те, що українські війська зазнають значних втрат, оскільки їх перевершують росіяни 20 до 1 артилерією та 40 до 1 боєприпасами. Нові дані малюють похмуру та відчайдушну картину жорстокого конфлікту на передовій, йдеться у виданні. У звіті, який побачила The Independent, вперше говориться про занепокоєння з приводу дезертирства українських солдатів, і говориться, що українські сили обмежені радіусом дії 15,5 миль, а російські війська можуть завдавати удари з відстані в 12 разів більше.
Ukrainian написав:Зрада від британців, гірка правда чи спроба натиснути на союзників для збільшення допомоги?
Британське видання The Independent з посиланням на звіти західної та української розвідок повідомляє про те, що українські війська зазнають значних втрат, оскільки їх перевершують росіяни 20 до 1 артилерією та 40 до 1 боєприпасами. Нові дані малюють похмуру та відчайдушну картину жорстокого конфлікту на передовій, йдеться у виданні. У звіті, який побачила The Independent, вперше говориться про занепокоєння з приводу дезертирства українських солдатів, і говориться, що українські сили обмежені радіусом дії 15,5 миль, а російські війська можуть завдавати удари з відстані в 12 разів більше.
да шож вы всякое русоговно читаете и разгоняете: Алекса́ндр Евге́ньевич Ле́бедев (род. 16 декабря 1959, Москва) — российский предприниматель, общественный и политический деятель, писатель. Председатель Совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация», бывший депутат Государственной думы. Депутат Слободской районной думы (с 2011 по 2014 год). Владелец британского онлайн-издания Independent и телевизионного канала London Live. Мажоритарный[3] владелец газеты Evening Standard[4]. Крупнейший частный акционер и инвестор «Новой газеты»[5]. Член Совета по внешней и оборонной политике.
Ukrainian написав:Зрада від британців, гірка правда чи спроба натиснути на союзників для збільшення допомоги?
Британське видання The Independent з посиланням на звіти західної та української розвідок повідомляє про те, що українські війська зазнають значних втрат, оскільки їх перевершують росіяни 20 до 1 артилерією та 40 до 1 боєприпасами. Нові дані малюють похмуру та відчайдушну картину жорстокого конфлікту на передовій, йдеться у виданні. У звіті, який побачила The Independent, вперше говориться про занепокоєння з приводу дезертирства українських солдатів, і говориться, що українські сили обмежені радіусом дії 15,5 миль, а російські війська можуть завдавати удари з відстані в 12 разів більше.
да шож вы всякое русоговно читаете и разгоняете: Алекса́ндр Евге́ньевич Ле́бедев (род. 16 декабря 1959, Москва) — российский предприниматель, общественный и политический деятель, писатель. Председатель Совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация», бывший депутат Государственной думы. Депутат Слободской районной думы (с 2011 по 2014 год). Владелец британского онлайн-издания Independent и телевизионного канала London Live. Мажоритарный[3] владелец газеты Evening Standard[4]. Крупнейший частный акционер и инвестор «Новой газеты»[5]. Член Совета по внешней и оборонной политике.
Не тільки я читаю, американське радіо свобода теж читає і навіть програми знімає. Ось інший британський таблоїд поширює аналогічну інформацію 200 вбитих за день та збільшення кількості дезертирів Ukraine’s soldiers face 200 daily casualties with desertion on the rise https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... tion-rise/
edvardd написав:да шож вы всякое русоговно читаете и разгоняете...
Не тільки я читаю, американське радіо свобода теж читає і навіть програми знімає. Ось інший британський таблоїд поширює аналогічну інформацію 200 вбитих за день та збільшення кількості дезертирів Ukraine’s soldiers face 200 daily casualties with desertion on the rise https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... tion-rise/
Розганяючи зраду ви допомагаєте ворогу. Невже не зрозуміло? Читаємо останні новини БіБіСі: Помічник президента України повідомив ВВС, що щодня на передовій гинуть від 100 до 200 українських військових, зазначивши, що причиною великих втрат в Україні є «повна відсутність паритету» між російською та українською арміями. Михайло Подоляк сказав, що Україні потрібні сотні західних артилерійських систем, щоб зрівняти умови гри з Росією на сході Донбасу. Припущення пана Подоляка про те, що щодня гине від 100 до 200 українських військових, вищі за попередні оцінки. У четвер міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна втрачає 100 солдатів за добу, ще 500 отримали поранення. Різні цифри втрат є ознакою того, наскільки важко отримати точну інформацію з поля бою. https://www.bbc.com/news/world-europe-61742736