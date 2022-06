Додано: П'ят 10 чер, 2022 06:54

edvardd написав: Ukrainian написав: Зрада від британців, гірка правда чи спроба натиснути на союзників для збільшення допомоги?



Британське видання The Independent з посиланням на звіти західної та української розвідок повідомляє про те, що українські війська зазнають значних втрат, оскільки їх перевершують росіяни 20 до 1 артилерією та 40 до 1 боєприпасами. Нові дані малюють похмуру та відчайдушну картину жорстокого конфлікту на передовій, йдеться у виданні.

У звіті, який побачила The Independent, вперше говориться про занепокоєння з приводу дезертирства українських солдатів, і говориться, що українські сили обмежені радіусом дії 15,5 миль, а російські війська можуть завдавати удари з відстані в 12 разів більше.

Зрада від британців, гірка правда чи спроба натиснути на союзників для збільшення допомоги?Британське видання The Independent з посиланням на звіти західної та української розвідок повідомляє про те, що українські війська зазнають значних втрат, оскільки їх перевершують росіяни 20 до 1 артилерією та 40 до 1 боєприпасами. Нові дані малюють похмуру та відчайдушну картину жорстокого конфлікту на передовій, йдеться у виданні.У звіті, який побачила The Independent, вперше говориться про занепокоєння з приводу дезертирства українських солдатів, і говориться, що українські сили обмежені радіусом дії 15,5 миль, а російські війська можуть завдавати удари з відстані в 12 разів більше.

да шож вы всякое русоговно читаете и разгоняете:

Алекса́ндр Евге́ньевич Ле́бедев (род. 16 декабря 1959, Москва) — российский предприниматель, общественный и политический деятель, писатель. Председатель Совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация», бывший депутат Государственной думы. Депутат Слободской районной думы (с 2011 по 2014 год). Владелец британского онлайн-издания Independent и телевизионного канала London Live. Мажоритарный[3] владелец газеты Evening Standard[4]. Крупнейший частный акционер и инвестор «Новой газеты»[5]. Член Совета по внешней и оборонной политике. да шож вы всякое русоговно читаете и разгоняете:Алекса́ндр Евге́ньевич Ле́бедев (род. 16 декабря 1959, Москва) — российский предприниматель, общественный и политический деятель, писатель. Председатель Совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация», бывший депутат Государственной думы. Депутат Слободской районной думы (с 2011 по 2014 год).и телевизионного канала London Live. Мажоритарный[3] владелец газеты Evening Standard[4]. Крупнейший частный акционер и инвестор «Новой газеты»[5].

Не тільки я читаю, американське радіо свобода теж читає і навіть програми знімає.Ось інший британський таблоїд поширює аналогічну інформацію200 вбитих за день та збільшення кількості дезертирівUkraine’s soldiers face 200 daily casualties with desertion on the rise