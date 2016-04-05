ЗСУ зазнають великих втрат, українців у полоні у 10 разів більше за росіян – британське ЗМІ ЗСУ зазнають значних втрат, про це повідомило британське видання The Independent. ЗМІ опублікувало дані британської розвідки, яке потрапило в їх розпорядження. За даними розвідки, українські війська зазнають значних втрат, оскільки їх перевершують російські війська 20:1 артилерією та 40:1 боєприпасами. Водночас позиція Києва на переговорах послаблюється через зростаючу нерівність у кількості ув’язнених, які утримуються на кожній стороні, йдеться у звіті.
Зрада від британців, гірка правда чи спроба натиснути на союзників для збільшення допомоги?
Британське видання The Independent з посиланням на звіти західної та української розвідок повідомляє про те, що українські війська зазнають значних втрат, оскільки їх перевершують росіяни 20 до 1 артилерією та 40 до 1 боєприпасами. Нові дані малюють похмуру та відчайдушну картину жорстокого конфлікту на передовій, йдеться у виданні. У звіті, який побачила The Independent, вперше говориться про занепокоєння з приводу дезертирства українських солдатів, і говориться, що українські сили обмежені радіусом дії 15,5 миль, а російські війська можуть завдавати удари з відстані в 12 разів більше.
Ukrainian написав:Зрада від британців, гірка правда чи спроба натиснути на союзників для збільшення допомоги?
Британське видання The Independent з посиланням на звіти західної та української розвідок повідомляє про те, що українські війська зазнають значних втрат, оскільки їх перевершують росіяни 20 до 1 артилерією та 40 до 1 боєприпасами. Нові дані малюють похмуру та відчайдушну картину жорстокого конфлікту на передовій, йдеться у виданні. У звіті, який побачила The Independent, вперше говориться про занепокоєння з приводу дезертирства українських солдатів, і говориться, що українські сили обмежені радіусом дії 15,5 миль, а російські війська можуть завдавати удари з відстані в 12 разів більше.
да шож вы всякое русоговно читаете и разгоняете: Алекса́ндр Евге́ньевич Ле́бедев (род. 16 декабря 1959, Москва) — российский предприниматель, общественный и политический деятель, писатель. Председатель Совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация», бывший депутат Государственной думы. Депутат Слободской районной думы (с 2011 по 2014 год). Владелец британского онлайн-издания Independent и телевизионного канала London Live. Мажоритарный[3] владелец газеты Evening Standard[4]. Крупнейший частный акционер и инвестор «Новой газеты»[5]. Член Совета по внешней и оборонной политике.
Ukrainian написав:Зрада від британців, гірка правда чи спроба натиснути на союзників для збільшення допомоги?
Британське видання The Independent з посиланням на звіти західної та української розвідок повідомляє про те, що українські війська зазнають значних втрат, оскільки їх перевершують росіяни 20 до 1 артилерією та 40 до 1 боєприпасами. Нові дані малюють похмуру та відчайдушну картину жорстокого конфлікту на передовій, йдеться у виданні. У звіті, який побачила The Independent, вперше говориться про занепокоєння з приводу дезертирства українських солдатів, і говориться, що українські сили обмежені радіусом дії 15,5 миль, а російські війська можуть завдавати удари з відстані в 12 разів більше.
да шож вы всякое русоговно читаете и разгоняете: Алекса́ндр Евге́ньевич Ле́бедев (род. 16 декабря 1959, Москва) — российский предприниматель, общественный и политический деятель, писатель. Председатель Совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация», бывший депутат Государственной думы. Депутат Слободской районной думы (с 2011 по 2014 год). Владелец британского онлайн-издания Independent и телевизионного канала London Live. Мажоритарный[3] владелец газеты Evening Standard[4]. Крупнейший частный акционер и инвестор «Новой газеты»[5]. Член Совета по внешней и оборонной политике.
Не тільки я читаю, американське радіо свобода теж читає і навіть програми знімає. Ось інший британський таблоїд поширює аналогічну інформацію 200 вбитих за день та збільшення кількості дезертирів Ukraine’s soldiers face 200 daily casualties with desertion on the rise https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... tion-rise/
edvardd написав:да шож вы всякое русоговно читаете и разгоняете...
Не тільки я читаю, американське радіо свобода теж читає і навіть програми знімає. Ось інший британський таблоїд поширює аналогічну інформацію 200 вбитих за день та збільшення кількості дезертирів Ukraine’s soldiers face 200 daily casualties with desertion on the rise https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... tion-rise/
Розганяючи зраду ви допомагаєте ворогу. Невже не зрозуміло? Читаємо останні новини БіБіСі: Помічник президента України повідомив ВВС, що щодня на передовій гинуть від 100 до 200 українських військових, зазначивши, що причиною великих втрат в Україні є «повна відсутність паритету» між російською та українською арміями. Михайло Подоляк сказав, що Україні потрібні сотні західних артилерійських систем, щоб зрівняти умови гри з Росією на сході Донбасу. Припущення пана Подоляка про те, що щодня гине від 100 до 200 українських військових, вищі за попередні оцінки. У четвер міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна втрачає 100 солдатів за добу, ще 500 отримали поранення. Різні цифри втрат є ознакою того, наскільки важко отримати точну інформацію з поля бою. https://www.bbc.com/news/world-europe-61742736
📰 Про перспективи України отримати статус країни-кандидата до вступу в ЄС і потенційні наслідки цього рішення для Foreign Affairs написав Андреас Умланд, аналітик Шведського інституту міжнародних справ (SIDA). По-перше, кандидатство з чітко прописаним шляхом для вступу до ЄС — це довгий список задач, який може вилитись у тривалий перехідний період. Тим більше, за словами італійського премʼєра Маріо Драгі, цей сценарій малоімовірний. Умланд вважає, що більш реалістичним є підвищення статусу України, Грузії та Молдови до потенційних кандидатів. Це все одно буде наступним кроком після асоційованих партнерів і в підсумку змінить геополітику Східної Європи. Таке рішення символізуватиме відданість Заходу справі прийняття Східної Європи і її майбутню стабільність. Також можливість майбутнього членства допоможе цим країнам втілити реформи, що відповідають стандартам ЄС, і подолати місцевий опір опонентів таких реформ. Потенційний статус кандидатів також означатиме потужне повідомлення для росії, виклик її наративу про «неіснування» цих держав. Зрештою, пише Умланд, прагнення ЄС прийняти Україну, Молдову та Грузію спричинить підйом морального духу їхніх громадян, який зараз є таким необхідним.
edvardd написав:да шож вы всякое русоговно читаете и разгоняете...
Не тільки я читаю, американське радіо свобода теж читає і навіть програми знімає. Ось інший британський таблоїд поширює аналогічну інформацію 200 вбитих за день та збільшення кількості дезертирів Ukraine’s soldiers face 200 daily casualties with desertion on the rise https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... tion-rise/
Розганяючи зраду ви допомагаєте ворогу. Невже не зрозуміло? Читаємо останні новини БіБіСі: Помічник президента України повідомив ВВС, що щодня на передовій гинуть від 100 до 200 українських військових, зазначивши, що причиною великих втрат в Україні є «повна відсутність паритету» між російською та українською арміями. Михайло Подоляк сказав, що Україні потрібні сотні західних артилерійських систем, щоб зрівняти умови гри з Росією на сході Донбасу. Припущення пана Подоляка про те, що щодня гине від 100 до 200 українських військових, вищі за попередні оцінки. У четвер міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна втрачає 100 солдатів за добу, ще 500 отримали поранення. Різні цифри втрат є ознакою того, наскільки важко отримати точну інформацію з поля бою. https://www.bbc.com/news/world-europe-61742736
Так это одно и то же практически. Без дезертиров только.
Про перспективи України отримати статус країни-кандидата до вступу в ЄС і потенційні наслідки цього рішення для Foreign Affairs написав Андреас Умланд, аналітик Шведського інституту міжнародних справ (SIDA). По-перше, кандидатство з чітко прописаним шляхом для вступу до ЄС — це довгий список задач, який може вилитись у тривалий перехідний період. Тим більше, за словами італійського премʼєра Маріо Драгі, цей сценарій малоімовірний. Умланд вважає, що більш реалістичним є підвищення статусу України, Грузії та Молдови до потенційних кандидатів. Це все одно буде наступним кроком після асоційованих партнерів і в підсумку змінить геополітику Східної Європи. Таке рішення символізуватиме відданість Заходу справі прийняття Східної Європи і її майбутню стабільність. Також можливість майбутнього членства допоможе цим країнам втілити реформи, що відповідають стандартам ЄС, і подолати місцевий опір опонентів таких реформ. Потенційний статус кандидатів також означатиме потужне повідомлення для росії, виклик її наративу про «неіснування» цих держав. Зрештою, пише Умланд, прагнення ЄС прийняти Україну, Молдову та Грузію спричинить підйом морального духу їхніх громадян, який зараз є таким необхідним.
📰 Про перспективи України отримати статус країни-кандидата до вступу в ЄС і потенційні наслідки цього рішення для Foreign Affairs написав Андреас Умланд, аналітик Шведського інституту міжнародних справ (SIDA). По-перше, кандидатство з чітко прописаним шляхом для вступу до ЄС — це довгий список задач, який може вилитись у тривалий перехідний період. Тим більше, за словами італійського премʼєра Маріо Драгі, цей сценарій малоімовірний. Умланд вважає, що більш реалістичним є підвищення статусу України, Грузії та Молдови до потенційних кандидатів. Це все одно буде наступним кроком після асоційованих партнерів і в підсумку змінить геополітику Східної Європи. Таке рішення символізуватиме відданість Заходу справі прийняття Східної Європи і її майбутню стабільність. Також можливість майбутнього членства допоможе цим країнам втілити реформи, що відповідають стандартам ЄС, і подолати місцевий опір опонентів таких реформ. Потенційний статус кандидатів також означатиме потужне повідомлення для росії, виклик її наративу про «неіснування» цих держав. Зрештою, пише Умланд, прагнення ЄС прийняти Україну, Молдову та Грузію спричинить підйом морального духу їхніх громадян, який зараз є таким необхідним.
@babel
Навіщо Європі потрібна українська корупція ??? Спочатку українцям потрібно перестати (за звичкою) давати хабарі (вирішувати усі питати хабарем). Хто не давав в Україні хабаря можете кинути в мене камінь.