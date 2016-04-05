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Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:20
Об этом сообщает Europe 1. Отмечается, что ранее Украине были переданы 6 орудий, сейчас же рассматривается удвоение их количества.
Официальное объявление может совпасть с поездкой президента Франции Эммануэля Макрона в Киев. Оружие уже активно используется на фронте на Донбассе, о чем хорошо осведомлено окружение Макрона. Еще шесть гаубиц могут прибыть в Украину уже к концу июня.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:25
Не зовсім, але сперечатись далі - це те саме, що розганяти зраду, тому не буду.
Нагадаю лише це:
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що до кінця року українські військові мають зайти на територію окупованого Криму.Ресурсів у росії для ведення нормальної війни є на 12 місяців, — сказав Буданов. Начальник військової розвідки впевнений, що війна завершиться поверненням усіх територій України. Після цього на росію чекають два варіанти.
Перший — зміна політичного керівництва при формальному збереженні територіальної цілісності рф. За цим варіантом будуть виведені війська і повернуті всі окуповані території, не тільки в Україні, але в інших країнах.
Другий варіант — розпад росії на три та більше незалежних держав.
Оскільки щодо зміни політкерівництва все активніше йдуть розмови, то робимо відповідні висновки. І не забуваємо, що оборонна промисловість США працює в режимі 24/7
Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Його заступник менш оптимістично налаштований.
Украина проигрывает россии с точки зрения артиллерии. Об этом сообщил заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий британской газете The Guardian.
"Теперь это артиллерийская война", — сказал Скибицкий.
По его словам, теперь на линии фронта будет решаться будущее, "и мы проигрываем с точки зрения артиллерии".
"Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских артиллерийских орудий. Наши западные партнеры отдали нам около 10% того, что у них есть", - заявил Скибицкий.
По его словам, Украина использует от 5000 до 6000 артиллерийских снарядов в день.
"Мы почти израсходовали все наши боеприпасы и теперь используем стандартные снаряды НАТО калибра 155", - сказал он.
Он отметил, что европейские страны поставляют Украине снаряды меньшего калибра, но их количество становится меньше.
Замечания Скибицкого подтверждаются данными военной разведки США, процитированными в недавнем отчете Agence France-Press.
Согласно военным источникам, которые говорили с агентством, Украина истощила свои вооружения советской и российской разработки и теперь полностью зависит от союзников в плане вооружений.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:35
Ще раз повторюю: "Не пісіміздітє!". Як можна виграти війну з таким настроєм? Погланьте на Південь. Там ВСУ просунулися вже на десятки кілометрів майже за два тижні, Карл! Це вам про щось говорить?
Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:51
А хто казав, що ̶р̶а̶ш̶и̶а̶н̶ Ukrainian хоче виграти війну?!!
Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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