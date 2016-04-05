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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:51
fler написав: Ukrainian написав: fler написав:
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що до кінця року українські військові мають зайти на територію окупованого Криму.Ресурсів у росії для ведення нормальної війни є на 12 місяців, — сказав Буданов. Начальник військової розвідки впевнений, що війна завершиться поверненням усіх територій України. Після цього на росію чекають два варіанти.
Його заступник менш оптимістично налаштований.
Ще раз повторюю: "Не пісіміздітє!". Як можна виграти війну з таким настроєм?
Погланьте на Південь. Там ВСУ просунулися вже на десятки кілометрів майже за два тижні, Карл! Це вам про щось говорить?
А хто казав, що ̶р̶а̶ш̶и̶а̶н̶ Ukrainian хоче виграти війну?!!
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:02
Ukrainian написав:
Он отметил, что европейские страны поставляют Украине снаряды меньшего калибра, но их количество становится меньше.
Де ви таку маячню находите? 155 мм це менше ніж 152? Чи може менше ніж 122?
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:44
Без власного виробництва боєприпасів війна буде програна. Але якщо мати виробництво снарядів у Польщі, Чехії, чи Словаччині - без будь-яких умов, тупо гроші обмін на снаряди, тоді ситуація б була не такою критичною. Все інше - це грантова допомога, яка може в будь-який момент обірватися, бо висунуться умови - де стріляти, а де не стріляти.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:13
Ну, логично: нужно еще больше "добровольцев" прямо по рынкам/супермаркетам вылавливать -- и сразу на фронт отправлять. Так победим!
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_hunter
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:28
_hunter написав:
еще больше "добровольцев" прямо по рынкам/супермаркетам вылавливать
тут скоріше в дії топорні методи керівництва/управління, з Києва на область дають партзадачу підготувати резерв 2000 чоловік, а де знайти добровольців, якими методами і яка буде їх якість/мотивація то вже "ваші проблеми"
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:37
Ukrainian написав:
Он отметил, что европейские страны поставляют Украине снаряды меньшего калибра, но их количество становится меньше.
Замечания Скибицкого подтверждаются данными военной разведки США, процитированными в недавнем отчете Agence France-Press.
Согласно военным источникам, которые говорили с агентством, Украина истощила свои вооружения советской и российской разработки и теперь полностью зависит от союзников в плане вооружений.
Вы хоть капельку фильтруйте перед репостом.
Что значит "меньшего калибра"?
Меньше, чем натовский 155 мм? Так это невозможно.
Меньше, чем "советский"? Так 155 всяко больше, чем 152 и 122.
Короче, тут явно журналисты что-то напутали.
Что же касается дефицита у нас советских снарядов, так это активно обсуждалось ещё в 15 году. Все вменяемые люди давно в курсе.
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juristkostya
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:39
Ukrainian написав:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.
Всегда умиляло, что люди не способны прочесть первоисточник, даже если он известен и легко доступен.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:47
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що завод ArcelorMittal у Кривому Розі відновив роботу. «Один з найбільших гірничо-металургійних комбінатів країни запустив одну з доменних печей, прокатний стан, конвертер і одну з трьох машин безперервного лиття», — розповів Резніченко
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vitaliian
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:54
vitaliian написав:
📰 Про перспективи України отримати статус країни-кандидата до вступу в ЄС і потенційні наслідки цього рішення для Foreign Affairs написав Андреас Умланд, аналітик Шведського інституту міжнародних справ (SIDA). По-перше, кандидатство з чітко прописаним шляхом для вступу до ЄС — це довгий список задач, який може вилитись у тривалий перехідний період. Тим більше, за словами італійського премʼєра Маріо Драгі, цей сценарій малоімовірний. Умланд вважає, що більш реалістичним є підвищення статусу України, Грузії та Молдови до потенційних кандидатів. Це все одно буде наступним кроком після асоційованих партнерів і в підсумку змінить геополітику Східної Європи. Таке рішення символізуватиме відданість Заходу справі прийняття Східної Європи і її майбутню стабільність. Також можливість майбутнього членства допоможе цим країнам втілити реформи, що відповідають стандартам ЄС, і подолати місцевий опір опонентів таких реформ. Потенційний статус кандидатів також означатиме потужне повідомлення для росії, виклик її наративу про «неіснування» цих держав. Зрештою, пише Умланд, прагнення ЄС прийняти Україну, Молдову та Грузію спричинить підйом морального духу їхніх громадян, який зараз є таким необхідним.
@babel
А до чого тут Грузія і Молдова? Ці європейці або тормознуті або зациклені.
Або просто це все гнилі відмазки, щоб не брати Україну в ЄС.
Все більше і більше розчаровуюсь в країнах ЄС. Раніше чомусь думав що ЄС - це політичний союз однодумців. Але це зовсім не так. Кожна країна ЄС тягне ковдру на себе.
ЄС - це чисто економічний союз і більше нічого. І навіть економічно вони не сильно інтегровані, раз одна Угорщина може ставити палки в колеса цілому ЄС.
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andrijk777
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:55
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 10 чер, 2022 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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andrijk777
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