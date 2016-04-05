RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1270127112721273
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:55

Запорожью приготовиться

Российские оккупанты разместили на аэродроме «Джанкой», что на территории временно оккупированного Крыма, большую группу вертолётов.

Было зафиксировано 46 единиц вертолетной техники среди которых определены 13 ед Ми-8, 11 ед Ми-8АМТШ, 13 ед Ми-28Н, 4 ед Ми-24/35 и 5 ед Ка-52.

Суммарный десантный потенциал такой вертолётной группы – до 750 человек единовременной высадки.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13301
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2029 раз.
Подякували: 2863 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:18

  juristkostya написав:
  Ukrainian написав:Он отметил, что европейские страны поставляют Украине снаряды меньшего калибра, но их количество становится меньше.

Замечания Скибицкого подтверждаются данными военной разведки США, процитированными в недавнем отчете Agence France-Press.

Согласно военным источникам, которые говорили с агентством, Украина истощила свои вооружения советской и российской разработки и теперь полностью зависит от союзников в плане вооружений.

Вы хоть капельку фильтруйте перед репостом.
Что значит "меньшего калибра"?
Меньше, чем натовский 155 мм? Так это невозможно.
Меньше, чем "советский"? Так 155 всяко больше, чем 152 и 122.
Короче, тут явно журналисты что-то напутали.

Что же касается дефицита у нас советских снарядов, так это активно обсуждалось ещё в 15 году. Все вменяемые люди давно в курсе.


ну може людині інші рослини/квіти подобаються, хто її знає. комусь троянди комусь піони :D
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1242
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:20

  andrijk777 написав:Все більше і більше розчаровуюсь в країнах ЄС. Раніше чомусь думав що ЄС - це політичний союз однодумців. Але це зовсім не так. Кожна країна ЄС тягне ковдру на себе.
ЄС - це чисто економічний союз і більше нічого. І навіть економічно вони не сильно інтегровані, раз одна Угорщина може ставити палки в колеса цілому ЄС.

Оно когда-то давно -- на заре образования -- так, наверное, и было. Потом были PIGS и Brexit...
Так уже пошли разговоры: а не лишить ли ее права голоса -- за откровенно прораисяскую позицию...
_hunter
 
Повідомлень: 6977
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:22

  vitaliian написав:
Российские оккупанты разместили на аэродроме «Джанкой», что на территории временно оккупированного Крыма, большую группу вертолётов.

Было зафиксировано 46 единиц вертолетной техники среди которых определены 13 ед Ми-8, 11 ед Ми-8АМТШ, 13 ед Ми-28Н, 4 ед Ми-24/35 и 5 ед Ка-52.

Суммарный десантный потенциал такой вертолётной группы – до 750 человек единовременной высадки.

да сколько уже этого говна сбили под городом, а вокруг города неслабое ПВО...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7437
З нами з: 20.11.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1270127112721273
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 96152
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 453991
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3046
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.