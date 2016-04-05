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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:55
Российские оккупанты разместили на аэродроме «Джанкой», что на территории временно оккупированного Крыма, большую группу вертолётов.
Было зафиксировано 46 единиц вертолетной техники среди которых определены 13 ед Ми-8, 11 ед Ми-8АМТШ, 13 ед Ми-28Н, 4 ед Ми-24/35 и 5 ед Ка-52.
Суммарный десантный потенциал такой вертолётной группы – до 750 человек единовременной высадки.
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vitaliian
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:18
juristkostya написав: Ukrainian написав:
Он отметил, что европейские страны поставляют Украине снаряды меньшего калибра, но их количество становится меньше.
Замечания Скибицкого подтверждаются данными военной разведки США, процитированными в недавнем отчете Agence France-Press.
Согласно военным источникам, которые говорили с агентством, Украина истощила свои вооружения советской и российской разработки и теперь полностью зависит от союзников в плане вооружений.
Вы хоть капельку фильтруйте перед репостом.
Что значит "меньшего калибра"?
Меньше, чем натовский 155 мм? Так это невозможно.
Меньше, чем "советский"? Так 155 всяко больше, чем 152 и 122.
Короче, тут явно журналисты что-то напутали.
Что же касается дефицита у нас советских снарядов, так это активно обсуждалось ещё в 15 году. Все вменяемые люди давно в курсе.
ну може людині інші рослини/квіти подобаються, хто її знає. комусь троянди комусь піони
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:20
andrijk777 написав:
Все більше і більше розчаровуюсь в країнах ЄС. Раніше чомусь думав що ЄС - це політичний союз однодумців.
Але це зовсім не так. Кожна країна ЄС тягне ковдру на себе.
ЄС - це чисто економічний союз і більше нічого. І навіть економічно вони не сильно інтегровані, раз одна Угорщина може ставити палки в колеса цілому ЄС
.
Оно когда-то давно -- на заре образования -- так, наверное, и было. Потом были PIGS и Brexit...
Так уже пошли разговоры: а не лишить ли ее права голоса -- за откровенно прораисяскую позицию...
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:22
vitaliian написав:
Российские оккупанты разместили на аэродроме «Джанкой», что на территории временно оккупированного Крыма, большую группу вертолётов.
Было зафиксировано 46 единиц вертолетной техники среди которых определены 13 ед Ми-8, 11 ед Ми-8АМТШ, 13 ед Ми-28Н, 4 ед Ми-24/35 и 5 ед Ка-52.
Суммарный десантный потенциал такой вертолётной группы – до 750 человек единовременной высадки.
да сколько уже этого говна сбили под городом, а вокруг города неслабое ПВО...
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