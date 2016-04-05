Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:30

Zebra написав: Олежан написав: Ой+ написав: яким чином страждає від знецінення гривні? яким чином страждає від знецінення гривні? матрас будет проедаться и пострадают все матрас будет проедаться и пострадают все Война должна финансироваться из текущих доходов всех граждан и ЗВР - это правильно. Не нужно лезть в заначки. Война должна финансироваться из текущих доходов всех граждан и ЗВР - это правильно. Не нужно лезть в заначки.

От себя хочу добавить, хотя и понимаю, что многим это не понравится, - 100к гривен рядовому солдату пусть даже и на фронте это всё-таки слишком много. Это получается без малого 3000 долларов - столько платят международным наемникам - профессионалам которые имеют огромный боевой опыт и, чего уж там, хорошо умеют воевать. Да, таких людей действительно нужно мотивировать длинным долларом так как иной мотивации у них просто нет - они воюют за чужую страну. Граждане своей страны должны её защищать по другим причинам, я считаю. Русне платят в разы меньше/)