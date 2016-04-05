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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:55
Российские оккупанты разместили на аэродроме «Джанкой», что на территории временно оккупированного Крыма, большую группу вертолётов.
Было зафиксировано 46 единиц вертолетной техники среди которых определены 13 ед Ми-8, 11 ед Ми-8АМТШ, 13 ед Ми-28Н, 4 ед Ми-24/35 и 5 ед Ка-52.
Суммарный десантный потенциал такой вертолётной группы – до 750 человек единовременной высадки.
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vitaliian
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:18
juristkostya написав: Ukrainian написав:
Он отметил, что европейские страны поставляют Украине снаряды меньшего калибра, но их количество становится меньше.
Замечания Скибицкого подтверждаются данными военной разведки США, процитированными в недавнем отчете Agence France-Press.
Согласно военным источникам, которые говорили с агентством, Украина истощила свои вооружения советской и российской разработки и теперь полностью зависит от союзников в плане вооружений.
Вы хоть капельку фильтруйте перед репостом.
Что значит "меньшего калибра"?
Меньше, чем натовский 155 мм? Так это невозможно.
Меньше, чем "советский"? Так 155 всяко больше, чем 152 и 122.
Короче, тут явно журналисты что-то напутали.
Что же касается дефицита у нас советских снарядов, так это активно обсуждалось ещё в 15 году. Все вменяемые люди давно в курсе.
ну може людині інші рослини/квіти подобаються, хто її знає. комусь троянди комусь піони
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:20
andrijk777 написав:
Все більше і більше розчаровуюсь в країнах ЄС. Раніше чомусь думав що ЄС - це політичний союз однодумців.
Але це зовсім не так. Кожна країна ЄС тягне ковдру на себе.
ЄС - це чисто економічний союз і більше нічого. І навіть економічно вони не сильно інтегровані, раз одна Угорщина може ставити палки в колеса цілому ЄС
.
Оно когда-то давно -- на заре образования -- так, наверное, и было. Потом были PIGS и Brexit...
Так уже пошли разговоры: а не лишить ли ее права голоса -- за откровенно прораисяскую позицию...
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:22
vitaliian написав:
Российские оккупанты разместили на аэродроме «Джанкой», что на территории временно оккупированного Крыма, большую группу вертолётов.
Было зафиксировано 46 единиц вертолетной техники среди которых определены 13 ед Ми-8, 11 ед Ми-8АМТШ, 13 ед Ми-28Н, 4 ед Ми-24/35 и 5 ед Ка-52.
Суммарный десантный потенциал такой вертолётной группы – до 750 человек единовременной высадки.
да сколько уже этого говна сбили под городом, а вокруг города неслабое ПВО...
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:30
Zebra написав: Олежан написав: Ой+ написав:
яким чином страждає від знецінення гривні?
матрас будет проедаться и пострадают все
Война должна финансироваться из текущих доходов всех граждан и ЗВР - это правильно. Не нужно лезть в заначки.
От себя хочу добавить, хотя и понимаю, что многим это не понравится, - 100к гривен рядовому солдату пусть даже и на фронте это всё-таки слишком много. Это получается без малого 3000 долларов - столько платят международным наемникам - профессионалам которые имеют огромный боевой опыт и, чего уж там, хорошо умеют воевать. Да, таких людей действительно нужно мотивировать длинным долларом так как иной мотивации у них просто нет - они воюют за чужую страну. Граждане своей страны должны её защищать по другим причинам, я считаю. Русне платят в разы меньше/)
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asti
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:37
asti написав: Zebra написав: Олежан написав:
матрас будет проедаться и пострадают все
Война должна финансироваться из текущих доходов всех граждан и ЗВР - это правильно. Не нужно лезть в заначки.
От себя хочу добавить, хотя и понимаю, что многим это не понравится, - 100к гривен рядовому солдату пусть даже и на фронте это всё-таки слишком много. Это получается без малого 3000 долларов - столько платят международным наемникам - профессионалам которые имеют огромный боевой опыт и, чего уж там, хорошо умеют воевать
. Да, таких людей действительно нужно мотивировать длинным долларом так как иной мотивации у них просто нет - они воюют за чужую страну. Граждане своей страны должны её защищать по другим причинам, я считаю. Русне платят в разы меньше/)
Это получается без малого 3000 долларов за 30 дней непрерывных боев -- такого, вроде, вообще никогда не было.
Так в том-то и разница: наемникам платят _за все время контракта_... При этом -- как в "военной" ветке уже обсуждалось: если наемника ловят -- правила содержания военопленных на него не распространяются...
Это что за "другие причины"?
-- "железный занавес" -- уже есть, намекаете на загран-отряды?
Русне платят так же за все время пребывания за поребриком.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:43
asti написав:
себя хочу добавить, хотя и понимаю, что многим это не понравится, - 100к гривен рядовому солдату пусть даже и на фронте это всё-таки слишком много. Это получается без малого 3000 долларов - столько платят международным наемникам - профессионалам которые имеют огромный боевой опыт и, чего уж там, хорошо умеют воевать. Да, таких людей действительно нужно мотивировать длинным долларом так как иной мотивации у них просто нет - они воюют за чужую страну. Граждане своей страны должны её защищать по другим причинам, я считаю. Русне платят в разы меньше/)
Писали десь, що рашистам 205 т рублів обіцяють за контрактом..
Та й в нас 100 тис - це якщо всі 30 днів не передовій, а так 30 тис платять + ще трохи + бойові, виходить непогано, але ж не по 100 тис кожному
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Илата Наволач
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:46
Илата Наволач написав: asti написав:
себя хочу добавить, хотя и понимаю, что многим это не понравится, - 100к гривен рядовому солдату пусть даже и на фронте это всё-таки слишком много. Это получается без малого 3000 долларов - столько платят международным наемникам - профессионалам которые имеют огромный боевой опыт и, чего уж там, хорошо умеют воевать. Да, таких людей действительно нужно мотивировать длинным долларом так как иной мотивации у них просто нет - они воюют за чужую страну. Граждане своей страны должны её защищать по другим причинам, я считаю. Русне платят в разы меньше/)
Писали десь, що рашистам 205 т рублів обіцяють за контрактом..
Та й в нас 100 тис - це якщо всі 30 днів не передовій, а так 30 тис платять + ще трохи + бойові, виходить непогано, але ж не по 100 тис кожному
оклад 17 тисяч + 30 тисяч премія на час військового стану, або 100 тисяч якщо 100% на передовій
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Zebra
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:50
asti написав:
От себя хочу добавить, хотя и понимаю, что многим это не понравится, - 100к гривен рядовому солдату пусть даже и на фронте это всё-таки слишком много. Это получается без малого 3000 долларов - столько платят международным наемникам - профессионалам которые имеют огромный боевой опыт и, чего уж там, хорошо умеют воевать. Да, таких людей действительно нужно мотивировать длинным долларом так как иной мотивации у них просто нет - они воюют за чужую страну. Граждане своей страны должны её защищать по другим причинам, я считаю. Русне платят в разы меньше/)
3000 получает солдат в армии США, наемники стартуют от х5 - ну если это нормальные наемники, а не те, которых набрали охранять вышки в условном Алжире, а кинули мясом на бамбас.
А какие причины есть защищать гос-во, если оно не давало никаких благ тебе?
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:51
Илата Наволач написав: asti написав:
себя хочу добавить, хотя и понимаю, что многим это не понравится, - 100к гривен рядовому солдату пусть даже и на фронте это всё-таки слишком много. Это получается без малого 3000 долларов - столько платят международным наемникам - профессионалам которые имеют огромный боевой опыт и, чего уж там, хорошо умеют воевать. Да, таких людей действительно нужно мотивировать длинным долларом так как иной мотивации у них просто нет - они воюют за чужую страну. Граждане своей страны должны её защищать по другим причинам, я считаю. Русне платят в разы меньше/)
Писали десь, що рашистам 205 т рублів обіцяють за контрактом..
Та й в нас 100 тис - це якщо всі 30 днів не передовій, а так 30 тис платять + ще трохи + бойові, виходить непогано, але ж не по 100 тис кожному
Це все зрозуміло, але ви, думаю, теж бачили ці цифри: на матеріальне відшкодування військовим (читай зарплата)
у травні було скеровано 65 мільярдів гривень тобто майже 2 мільярди доларів, це при тому що всього до бюджету було зібрано 83 мільярди. Держава, нажаль, не може дозволити собі такі витрати у довгостроковій перспективі//)
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