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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:52
vitaliian написав:
Российские оккупанты разместили на аэродроме «Джанкой», что на территории временно оккупированного Крыма, большую группу вертолётов.
Было зафиксировано 46 единиц вертолетной техники среди которых определены 13 ед Ми-8, 11 ед Ми-8АМТШ, 13 ед Ми-28Н, 4 ед Ми-24/35 и 5 ед Ка-52.
Суммарный десантный потенциал такой вертолётной группы – до 750 человек единовременной высадки.
куда высаживать десант ? Одесса 400 км , Николаев 300 ,Никополь 300 - вертолеты не долетят туда-обратно.
Востаннє редагувалось Ruslan2453
в П'ят 10 чер, 2022 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:55
_hunter написав: andrijk777 написав:
Все більше і більше розчаровуюсь в країнах ЄС. Раніше чомусь думав що ЄС - це політичний союз однодумців.
Але це зовсім не так. Кожна країна ЄС тягне ковдру на себе.
ЄС - це чисто економічний союз і більше нічого. І навіть економічно вони не сильно інтегровані, раз одна Угорщина може ставити палки в колеса цілому ЄС
.
Оно когда-то давно -- на заре образования -- так, наверное, и было.
никогда так не было. На заре образования - в 1951 году - был единый ж-д тариф на перевозку угля и стали+отсутствие таможенных пошлин на эти позиции. Всё. И то - для 6 стран всего.
Затем интеграция нарастала.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:56
alfredhaos написав: asti написав:
От себя хочу добавить, хотя и понимаю, что многим это не понравится, - 100к гривен рядовому солдату пусть даже и на фронте это всё-таки слишком много. Это получается без малого 3000 долларов - столько платят международным наемникам - профессионалам.
3000 получает солдат в армии США, наемники стартуют от х5 - ну если это нормальные наемники, а не те, которых набрали охранять вышки в условном Алжире, а кинули мясом на бамбас.
А какие причины есть защищать гос-во, если оно не давало никаких благ тебе?
Вот вы сами сказали, солдат армии США - крупнейшей экономики мира получает 3000 долларов и наш солдат - страны на грани дефолта - те же 3000 долларов. Вам не кажется, что это не совсем... адекватно//)
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:00
Ruslan2453 написав: vitaliian написав:
Российские оккупанты разместили на аэродроме «Джанкой», что на территории временно оккупированного Крыма, большую группу вертолётов.
Было зафиксировано 46 единиц вертолетной техники среди которых определены 13 ед Ми-8, 11 ед Ми-8АМТШ, 13 ед Ми-28Н, 4 ед Ми-24/35 и 5 ед Ка-52.
Суммарный десантный потенциал такой вертолётной группы – до 750 человек единовременной высадки.
куда высаживать десант ? Одесса 400 км , Николаев 300 ,Никополь 300 - вертолеты не долетят туда-обратно.
Традиционно - в Чернобаевку
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:01
alfredhaos написав: asti написав:
Граждане своей страны должны её защищать по другим причинам, я считаю.
А какие причины есть защищать гос-во, если оно не давало никаких благ тебе?
Да блин, ну не о том ведь речь! Граждане своей страны не государство защищают, а своих жен, детей, родственников, собственность в первую очередь! И поэтому мотивация у них должна быть совсем другая чем у нападающих или наемников, да эти воюют за деньги, но ГРАЖДАНЕ должны воевать по совсем другим причинам!
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:05
asti написав: alfredhaos написав: asti написав:
Граждане своей страны должны её защищать по другим причинам, я считаю.
А какие причины есть защищать гос-во, если оно не давало никаких благ тебе?
Да блин, ну не о том ведь речь! Граждане своей страны не государство защищают, а своих жен, детей, родственников, собственность в первую очередь!
И поэтому мотивация у них должна быть совсем другая чем у нападающих или наемников, да эти воюют за деньги, но ГРАЖДАНЕ должны воевать по совсем другим причинам!
Жена/дети-- отправлены за границу. Пожилые родители -- аналогично. Хата -- съемная. На автомобиле, собственно, жена и выехала.
Что там про _должны_ воевать говорилось?
Или я в первый раз таки правильно понял -- про загран-отряды?
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:07
asti написав:
Вот вы сами сказали, солдат армии США - крупнейшей экономики мира получает 3000 долларов и наш солдат - страны на грани дефолта - те же 3000 долларов. Вам не кажется, что это не совсем... адекватно//)
3000 это в США базовая, аналог наших теперешних 43 тысяч в тылу - 1250 долл.
В Афганистане у армейцев США эта сумма вырастала минимум в два раза - до 6000 долл.
Но при этом уверен у гражданина США мотивации и патриотизма побольше будет.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:10
alfredhaos написав: asti написав:
Вот вы сами сказали, солдат армии США - крупнейшей экономики мира получает 3000 долларов и наш солдат - страны на грани дефолта - те же 3000 долларов. Вам не кажется, что это не совсем... адекватно//)
3000 это в США базовая, аналог наших теперешних 43 тысяч в тылу - 1250 долл.
В Афганистане у армейцев США эта сумма вырастала минимум в два раза - до 6000 долл. Но при этом уверен у гражданина США мотивации и патриотизма побольше будет.
Естественно: в США в армии _исключительно_ добровольцы.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:14
asti написав:
у травні було скеровано 65 мільярдів гривень тобто майже 2 мільярди доларів, це при тому що всього до бюджету було зібрано 83 мільярди. Держава, нажаль, не може дозволити собі такі витрати у довгостроковій перспективі//)
Ну так зрозуміло, що війна - то ДУЖЕ ДОРОГО, особливо для нашої країни, де невідомо як буде виживати бізнес, логістичні шляхи розрушені, порти заблоковані, розбомблені виробцтва, склади, люди виїхалі як раз активні, спроможні на дії, податків збирається мізер та перспектив на відновлення в найближчому майбутньому не видно...
Довго воювати ресурсу, нажаль, не маємо. Але якщо ми ще й армію голу-босу залишимо без грошей, це взагалі буде поразка майже одразу. Все одно рано чи пізно ці виплати зїсть інфляція, але хоч зараз воїни себе відчуватимуть потрібними та оціненими справедливо, бо без них ми - НІХТО, нас не було б просто, можливо.
Ясно, що курс зберігати на рівні 35 (довоєнних 29+20%) - нереально в довгостроковій перспективі, навіть якщо війна локалізується чи, навіть, завтра буде виграна. Згадайте 2014, втрати територій, падіння банків, зліт курсу, зараз ситуація навряд чи буде набато краща, тоді палало лише на Донбасі та відтяпали Крим, зараз палає вся країна.
Востаннє редагувалось Илата Наволач
в П'ят 10 чер, 2022 12:20, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:17
andrijk777 написав: vitaliian написав:
📰 Про перспективи України отримати статус країни-кандидата до вступу в ЄС і потенційні наслідки цього рішення для Foreign Affairs написав Андреас Умланд, аналітик Шведського інституту міжнародних справ (SIDA). По-перше, кандидатство з чітко прописаним шляхом для вступу до ЄС — це довгий список задач, який може вилитись у тривалий перехідний період. Тим більше, за словами італійського премʼєра Маріо Драгі, цей сценарій малоімовірний. Умланд вважає, що більш реалістичним є підвищення статусу України, Грузії та Молдови до потенційних кандидатів. Це все одно буде наступним кроком після асоційованих партнерів і в підсумку змінить геополітику Східної Європи. Таке рішення символізуватиме відданість Заходу справі прийняття Східної Європи і її майбутню стабільність. Також можливість майбутнього членства допоможе цим країнам втілити реформи, що відповідають стандартам ЄС, і подолати місцевий опір опонентів таких реформ. Потенційний статус кандидатів також означатиме потужне повідомлення для росії, виклик її наративу про «неіснування» цих держав. Зрештою, пише Умланд, прагнення ЄС прийняти Україну, Молдову та Грузію спричинить підйом морального духу їхніх громадян, який зараз є таким необхідним.
@babel
А до чого тут Грузія і Молдова? Ці європейці або тормознуті або зациклені.
Або просто це все гнилі відмазки, щоб не брати Україну в ЄС.
Все більше і більше розчаровуюсь в країнах ЄС. Раніше чомусь думав що ЄС - це політичний союз однодумців. Але це зовсім не так. Кожна країна ЄС тягне ковдру на себе.
ЄС - це чисто економічний союз і більше нічого. І навіть економічно вони не сильно інтегровані, раз одна Угорщина може ставити палки в колеса цілому ЄС.
ЄС це перш за всі ФРН+Франція, а їх позиція щодо України давно зрозуміла, приймуть хіба разом з РФ при оптимістичному сценарію.
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