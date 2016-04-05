Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:14

asti написав: у травні було скеровано 65 мільярдів гривень тобто майже 2 мільярди доларів, це при тому що всього до бюджету було зібрано 83 мільярди. Держава, нажаль, не може дозволити собі такі витрати у довгостроковій перспективі//) у травні було скеровано 65 мільярдів гривень тобто майже 2 мільярди доларів, це при тому що всього до бюджету було зібрано 83 мільярди. Держава, нажаль, не може дозволити собі такі витрати у довгостроковій перспективі//)

Ну так зрозуміло, що війна - то ДУЖЕ ДОРОГО, особливо для нашої країни, де невідомо як буде виживати бізнес, логістичні шляхи розрушені, порти заблоковані, розбомблені виробцтва, склади, люди виїхалі як раз активні, спроможні на дії, податків збирається мізер та перспектив на відновлення в найближчому майбутньому не видно...Довго воювати ресурсу, нажаль, не маємо. Але якщо ми ще й армію голу-босу залишимо без грошей, це взагалі буде поразка майже одразу. Все одно рано чи пізно ці виплати зїсть інфляція, але хоч зараз воїни себе відчуватимуть потрібними та оціненими справедливо, бо без них ми - НІХТО, нас не було б просто, можливо.Ясно, що курс зберігати на рівні 35 (довоєнних 29+20%) - нереально в довгостроковій перспективі, навіть якщо війна локалізується чи, навіть, завтра буде виграна. Згадайте 2014, втрати територій, падіння банків, зліт курсу, зараз ситуація навряд чи буде набато краща, тоді палало лише на Донбасі та відтяпали Крим, зараз палає вся країна.