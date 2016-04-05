Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:19

От себя хочу добавить, хотя и понимаю, что многим это не понравится, - 100к гривен рядовому солдату пусть даже и на фронте это всё-таки слишком много. Это получается без малого 3000 долларов - столько платят международным наемникам - профессионалам которые имеют огромный боевой опыт и, чего уж там, хорошо умеют воевать. Да, таких людей действительно нужно мотивировать длинным долларом так как иной мотивации у них просто нет - они воюют за чужую страну. Граждане своей страны должны её защищать по другим причинам, я считаю. Русне платят в разы меньше/)[/quote]



Прошу мене вибачити, але щось подібні розмірковування під час активної фази війни виводять зі стану рівноваги. Здається народ вже забув/не знає як це сидіти в бомбосховищі чи проїжджати блок пости орків. Для наших воїнів важлива буд-яка мотивація і її матеріальна складова - це найменше чим можна їм віддячити за можливість сидіти в мирному місті і писати якесь безглуздя в інтернеті. Якщо вони не встоять, то всі ці розмірковування про курси, ЗВР, ОВДП, ціни і т.п. не матимуть жодного значення, навіть життя буде нічого не варте, бо залежатиме від настрою якогось бурята з автоматом. Снаряд чи куля не буде питати в чому ви зберігаєте кошти, орки не будуть з повагою ставитись до ваших майнових прав і піднімати економіку. Зникне все: свобода, перспективи, національна валюта, зовнішні ринки, банківська система, освіта...

Так що абсолютно байдуже скільки платять оркам, вони все одно мародерять, байдуже наскільки копійок впаде курс через високу зарплату солдата. Має значення лише одне - встоїть ЗСУ чи ні. І для позитивного результату мають бути залученні всі ресурси - поточні доходи, ЗВР, кредити, внески громадян - все що можна знайти. Коли людина важко хвора і знаходиться на межі смерті, тож не розмірковує : "На ліки витрачатиму лише з поточних доходів, заначку не беру, грошей не позичаю... "

По курсу думаю, що до кінця місяця долар буде в коридорі 35-36, якщо не буде катаклізмів на фронті, або наші блазні при владі не доконають наших союзників так, що ті нас пошлють...