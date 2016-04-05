От себя хочу добавить, хотя и понимаю, что многим это не понравится, - 100к гривен рядовому солдату пусть даже и на фронте это всё-таки слишком много. Это получается без малого 3000 долларов - столько платят международным наемникам - профессионалам которые имеют огромный боевой опыт и, чего уж там, хорошо умеют воевать. Да, таких людей действительно нужно мотивировать длинным долларом так как иной мотивации у них просто нет - они воюют за чужую страну. Граждане своей страны должны её защищать по другим причинам, я считаю. Русне платят в разы меньше/)[/quote]
Прошу мене вибачити, але щось подібні розмірковування під час активної фази війни виводять зі стану рівноваги. Здається народ вже забув/не знає як це сидіти в бомбосховищі чи проїжджати блок пости орків. Для наших воїнів важлива буд-яка мотивація і її матеріальна складова - це найменше чим можна їм віддячити за можливість сидіти в мирному місті і писати якесь безглуздя в інтернеті. Якщо вони не встоять, то всі ці розмірковування про курси, ЗВР, ОВДП, ціни і т.п. не матимуть жодного значення, навіть життя буде нічого не варте, бо залежатиме від настрою якогось бурята з автоматом. Снаряд чи куля не буде питати в чому ви зберігаєте кошти, орки не будуть з повагою ставитись до ваших майнових прав і піднімати економіку. Зникне все: свобода, перспективи, національна валюта, зовнішні ринки, банківська система, освіта... Так що абсолютно байдуже скільки платять оркам, вони все одно мародерять, байдуже наскільки копійок впаде курс через високу зарплату солдата. Має значення лише одне - встоїть ЗСУ чи ні. І для позитивного результату мають бути залученні всі ресурси - поточні доходи, ЗВР, кредити, внески громадян - все що можна знайти. Коли людина важко хвора і знаходиться на межі смерті, тож не розмірковує : "На ліки витрачатиму лише з поточних доходів, заначку не беру, грошей не позичаю... " По курсу думаю, що до кінця місяця долар буде в коридорі 35-36, якщо не буде катаклізмів на фронті, або наші блазні при владі не доконають наших союзників так, що ті нас пошлють...
alfredhaos"[quote="5444072:asti написав:Граждане своей страны должны её защищать по другим причинам, я считаю.
А какие причины есть защищать гос-во, если оно не давало никаких благ тебе?[/quoteДа блин, ну не о том ведь речь! Граждане своей страны не государство защищают, а своих жен, детей, родственников, собственность в первую очередь! И поэтому мотивация у них должна быть совсем другая чем у нападающих или наемников, да эти воюют за деньги, но ГРАЖДАНЕ должны воевать по совсем другим причинам!
Жена/дети-- отправлены за границу. Пожилые родители -- аналогично. Хата -- съемная. На автомобиле, собственно, жена и выехала. Что там про _должны_ воевать говорилось? Или я в первый раз таки правильно понял -- про загран-отряды?
По вашему выходит нужно было для всех границы закрыть 24 числа?! Да, тогда бы мотивации побольше было. Я вам так скажу, страна, граждане которой готовы её защищать только за деньги или в первую очередь за деньги - ...
asti написав:у травні було скеровано 65 мільярдів гривень тобто майже 2 мільярди доларів, це при тому що всього до бюджету було зібрано 83 мільярди. Держава, нажаль, не може дозволити собі такі витрати у довгостроковій перспективі//)
asti написав:[quote="5444089:alfredhaos"А какие причины есть защищать гос-во, если оно не давало никаких благ тебе?[/quoteДа блин, ну не о том ведь речь! Граждане своей страны не государство защищают, а своих жен, детей, родственников, собственность в первую очередь! И поэтому мотивация у них должна быть совсем другая чем у нападающих или наемников, да эти воюют за деньги, но ГРАЖДАНЕ должны воевать по совсем другим причинам!
Жена/дети-- отправлены за границу. Пожилые родители -- аналогично. Хата -- съемная. На автомобиле, собственно, жена и выехала. Что там про _должны_ воевать говорилось? Или я в первый раз таки правильно понял -- про загран-отряды?
По вашему выходит нужно было для всех границы закрыть 24 числа?! Да, тогда бы мотивации побольше было. Я вам так скажу, страна, граждане которой готовы её защищать только за деньги или в первую очередь за деньги - ...
По моему выходит -- нельзя было "северную корею" даже 24 числа устраивать. А теперь "абсолютно неожиданно" "добровольцы" ищут любую возможность свой "священный долг" как-нить потом отдать...
asti написав:По вашему выходит нужно было для всех границы закрыть 24 числа?! Да, тогда бы мотивации побольше было. Я вам так скажу, страна, граждане которой готовы её защищать только за деньги или в первую очередь за деньги - ...
Я ж вам писал основная масса людей в мире готова воевать, если ему платят деньги, или готовность защищать блага для сограждан. Какие же блага у нас защищать? Судовую систему, здравоохранение, низкие процентные ставки, высокий уровень жизни?
Нужно поддерживать наших ребят хорошими выплатами, а не за идею бросать на фронт. И это с учетом того, что многие ребята сами себе закупают броники, шлемы. Давайте у них заберем еще деньги на это, да?
Востаннє редагувалось alfredhaos в П'ят 10 чер, 2022 12:46, всього редагувалось 1 раз.
asti написав: себя хочу добавить, хотя и понимаю, что многим это не понравится, - 100к гривен рядовому солдату пусть даже и на фронте это всё-таки слишком много. Это получается без малого 3000 долларов - столько платят международным наемникам - профессионалам которые имеют огромный боевой опыт и, чего уж там, хорошо умеют воевать. Да, таких людей действительно нужно мотивировать длинным долларом так как иной мотивации у них просто нет - они воюют за чужую страну. Граждане своей страны должны её защищать по другим причинам, я считаю. Русне платят в разы меньше/)
Писали десь, що рашистам 205 т рублів обіцяють за контрактом.. Та й в нас 100 тис - це якщо всі 30 днів не передовій, а так 30 тис платять + ще трохи + бойові, виходить непогано, але ж не по 100 тис кожному
Тут навіть герой тижня, що минає, писав, що 100 це добавка до 30 і що виплатили всім без диференціації. Але потрібно також розуміти, що якщо виплачувати в таких розмірах і ще за азагиблих по 15 млн, а загиблих 100-200 в день, то за місяць сумарно 150 млрд. А за такі гроші можна було виробляти чи купляти зброю, яка би зменшила число загиблих. Тому треба балансувати, бо союзники навряд чи хочуть і можуть давати нам такий соцпакет, а самі ніяк.
Задача така в тролів - зраду розганяти ... Тут був виліз один сплячий троль, давай всепропало розганяти, так спалився на фразі "в відмінку від ..." - це він так "в отличие от ..." переклав , дурень москальський .
Volodumur_GM написав:...Якщо вони не встоять, то всі ці розмірковування про курси, ЗВР, ОВДП, ціни і т.п. не матимуть жодного значення, навіть життя буде нічого не варте, бо залежатиме від настрою якогось бурята з автоматом. Снаряд чи куля не буде питати в чому ви зберігаєте кошти, орки не будуть з повагою ставитись до ваших майнових прав і піднімати економіку. Зникне все: свобода, перспективи, національна валюта, зовнішні ринки, банківська система, освіта... ...Має значення лише одне - встоїть ЗСУ чи ні. І для позитивного результату мають бути залученні всі ресурси - поточні доходи, ЗВР, кредити, внески громадян - все що можна знайти. Коли людина важко хвора і знаходиться на межі смерті, тож не розмірковує : "На ліки витрачатиму лише з поточних доходів, заначку не беру, грошей не позичаю... "
Абсолютно вірно, якщо ми прогаємо війну, решта не матиме значення. Якщо виграємо, з часом відновимось, але буде не просто і про курси 3х грн за долар доведеться забути невдовзі, нажаль, у будь якому випадку. А поки - віримо ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, молимось за ЗСУ, підтримуємо ЗСУ. Та не скиглимо - їм зараз важче набато, дехто під щильним вогнем противника, хтось щасливчик, бо не під обстрілами, але мріє про душ, м'яке ліжко та нормальну каву місяцями, але вони тримають стрій і нам треба