С "Цензора": "Радник голови правління "Нафтогазу" Діденко у розпал війни купує "Бентлі" за $0,5 млн."
"Олег Діденко, радник голови правління Нафтогазу Юрія Вітренко. Гаманець Юрія Юрійовича. В розгар війни купує новий "Бентлі" за 0.5 млн. доларів, нікого не соромиться. Наприкінці липня минулого року купив "Мерседес" "кубік" за 300 тис. доларів, оформив тоді на маму"
"Я вже писав про 911 млн. грн. гонорару, який виплатили собі на 20 персон очільники "Нафтогазу" за минулий "прибутковий" рік" - Кучеренко.
с другой статьи: "Один хороший беспилотник - это что-то около 30-50 тыс долларов, чтобы поднять на ноги всю отечественную беспилотную отрасль надо 100 млн долларов. Это можно сделать за два месяца, и снизить потери на 20-25 процентов. Идём дальше. Один тепловизор - 10 тыс долларов. Тысяча штук снизят потери ещё процентов на 10, что тоже не мало, ведь это человеческие жизни. Цена вопроса - 10 млн долларов."
еще: "вместо того, чтобы тратить из казны 350 млн. долларов и платить их полякам за 155мм гаубицы Краб (хотя, вне всяких сомнений, Польше низкий поклон за помощь, которую она нам оказывает!), нормальные руководители страны (если бы сейчас таковые были) профинансировали бы собственное производство 155 мм гаубиц Богдана, которая уже прошла испытания и даже первые образцы успели "поработать" на фронте по москальским свинособакам. Но шизофреническая ненависть Zеленых мерзавцев ко всему, что создавалось при "папередниках", а также природная ненависть ко всему украинскому, оставляет этому шапито единственно возможный для их "уровня понимания" выбор - запулить сотни миллионов баксов за рубеж, профинансировав таким образом польскую экономику и оборонную промышленность и оставив украинские предприятия и украинских рабочих без финансирования, а казну без уплаты налогов."
еще: "Всі ДКР по "Богдані" з виготовленням першого зразка на момент 2019 р. коштували 140 млн. грн. - 5.2 млн доларів."
С "Цензора": "Радник голови правління "Нафтогазу" Діденко у розпал війни купує "Бентлі" за $0,5 млн."
"Олег Діденко, радник голови правління Нафтогазу Юрія Вітренко. Гаманець Юрія Юрійовича. В розгар війни купує новий "Бентлі" за 0.5 млн. доларів, нікого не соромиться. Наприкінці липня минулого року купив "Мерседес" "кубік" за 300 тис. доларів, оформив тоді на маму"
"Я вже писав про 911 млн. грн. гонорару, який виплатили собі на 20 персон очільники "Нафтогазу" за минулий "прибутковий" рік" - Кучеренко.
я вам больше скажу - пока руководство получает бешенные зарплаты рядовые сотрудники отправлены на простой с 2/3 от оной. с формулировкой - щас же война и нужно экономить фонд оплаты труда. хотя работу никто не отменял все равно.
Hennady написав:"Всі ДКР по "Богдані" з виготовленням першого зразка на момент 2019 р. коштували 140 млн. грн. - 5.2 млн доларів."
досить розганяти зраду по Богдані, зі слів Чмута(якому я не бачу сенсу не довіряти), по Богдані було стільки зауважень, що там потрібно було лдедь не все переробляти, для експлуатації у війську. І часу на це потрібно було ще років 5.
Hennady написав:"вместо того, чтобы тратить из казны 350 млн. долларов и платить их полякам за 155мм гаубицы Краб (хотя, вне всяких сомнений, Польше низкий поклон за помощь, которую она нам оказывает!), нормальные руководители страны (если бы сейчас таковые были) профинансировали бы собственное производство 155 мм гаубиц Богдана, которая уже прошла испытания и даже первые образцы успели "поработать" на фронте
Переход от штучных образцов к серийному выпуску - это годы. Так что, мы вынуждены закупать готовое.
та чего вы все к словам цепляетесь... смысл не в том, что годы нужно или не нужно или "Богдана" хорошая или плохая, а в том, что люди переживают за страну, её бюджет, что будет если так массово столько платить солдатам и т.д., а оказывается денег полно и не только на необходимое, а и на роскошь и на огромнейшие премии или зарплаты руководителей убыточных гос. организаций. Все мы скидываемся на бронежилеты, беспилотники, расгрузки, берцы, турникеты. Почему мы скидываемся, почему это покупают волонтеры? Потому что страна воюет, бюджетных денег "не хватает". Вот и вопрос - сколько всего этого можно было бы купить вместо "кубика" и "бентаяги"? Или вложить в доработку той же "Богданы", производство Ольхи и т.д. Возможно, если бы государство купило десятки тысяч бронежилетов, они бы обошлись дешевле, чем штучные покупки волонтеров - еще чуть сэкономили бы. Это всё возможно было бы при правильном гос. планировании, распределении, хозяйствовании. А его нет, вот в чем дело.
И про предателей, вредителей и саботажников. Данилов говорит (и многие тут вторят ему) не надо разгонять зраду, после войны разберемся. Так сколько они еще "плохих дел" натворят, пока будем ждать? Ведь оставаясь на своих местах, они дальше предают, вредят и саботируют.
Якщо ні, то гарна. Я б запросив її на нічну охорону вертолітного майданчика. От тільки еплвотч видають в ній акторку. Не тому, що вона не здатна собі їх купити. А тому, що вони не практичні для військового.