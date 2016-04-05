Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:29

та чего вы все к словам цепляетесь...

смысл не в том, что годы нужно или не нужно или "Богдана" хорошая или плохая, а в том, что люди переживают за страну, её бюджет, что будет если так массово столько платить солдатам и т.д., а оказывается денег полно и не только на необходимое, а и на роскошь и на огромнейшие премии или зарплаты руководителей убыточных гос. организаций.

Все мы скидываемся на бронежилеты, беспилотники, расгрузки, берцы, турникеты. Почему мы скидываемся, почему это покупают волонтеры? Потому что страна воюет, бюджетных денег "не хватает". Вот и вопрос - сколько всего этого можно было бы купить вместо "кубика" и "бентаяги"? Или вложить в доработку той же "Богданы", производство Ольхи и т.д. Возможно, если бы государство купило десятки тысяч бронежилетов, они бы обошлись дешевле, чем штучные покупки волонтеров - еще чуть сэкономили бы.

Это всё возможно было бы при правильном гос. планировании, распределении, хозяйствовании.

А его нет, вот в чем дело.



И про предателей, вредителей и саботажников. Данилов говорит (и многие тут вторят ему) не надо разгонять зраду, после войны разберемся.

Так сколько они еще "плохих дел" натворят, пока будем ждать? Ведь оставаясь на своих местах, они дальше предают, вредят и саботируют.