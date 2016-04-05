Якщо ні, то гарна. Я б запросив її на нічну охорону вертолітного майданчика. От тільки еплвотч видають в ній акторку. Не тому, що вона не здатна собі їх купити. А тому, що вони не практичні для військового.
Hennady написав:Hotab а ці пасьма, що постійно лізуть в очі? туди ж
при чём тут волосы-99.99% женщин в армии могут носить любые причёски так то чем они там занимаются не мешает это никак. Не видел ещё бегающую с джавелином по посадкам девушку. Вот пилота показывали недавно-там да это помешает.
asti написав:От себя хочу добавить, хотя и понимаю, что многим это не понравится, - 100к гривен рядовому солдату пусть даже и на фронте это всё-таки слишком много. Это получается без малого 3000 долларов - столько платят международным наемникам - профессионалам.
3000 получает солдат в армии США, наемники стартуют от х5 - ну если это нормальные наемники, а не те, которых набрали охранять вышки в условном Алжире, а кинули мясом на бамбас. А какие причины есть защищать гос-во, если оно не давало никаких благ тебе?
Вот вы сами сказали, солдат армии США - крупнейшей экономики мира получает 3000 долларов и наш солдат - страны на грани дефолта - те же 3000 долларов. Вам не кажется, что это не совсем... адекватно//)
у кацапов тоже сейчас в среднем 300 000 деревяных плюс куча плюшек.По курсу 60 это 5000 долларов. Так что мы тоже должны эту гонку вооружений выдерживать.
konstantin kirovograd если в той армии, что до 14 года, то да - все такие намалеванные и поэтому страшные, малевались и причесывались одна наперед другой, что мама не горюй, сидели они в основном в кабинетах, писари, администраторы и т.д. а сейчас... в армии, которая армия - это один из главных отличительных признаков. конечно для фото можно сделать что угодно, а так то волосы все убирают - как минимум прицеливаться мешает - это как парни бы были с эмо-прическами, но таких нет ибо...
Вона не змінна з другої світової - ні війні. Поки не було Перл-Гарбора, не було лендлізу для СРСР, тільки Британія вписалась за іншу країну, за Польщу. Хіба зараз історія не повторюється? Стосовно "порохоботів" теж нічого не змінилось, ні по відношенню до Зеленського, ні по відношенню до московського фюрера.