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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1275127612771278>
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:06

  maxprofit написав:Зараз ще й не вийде виробляти - ракета прилетить рано чи пізно ...

Виробництво можна теоретично було эвакуювати у Польщу. За ці місяці вже наклепати ракет Вільха дальністю 110 км ...
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:15

  Hotab написав:Це не селфі?

Якщо ні, то гарна. Я б запросив її на нічну охорону вертолітного майданчика.
От тільки еплвотч видають в ній акторку. Не тому, що вона не здатна собі їх купити. А тому, що вони не практичні для військового.

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Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:23

  Zebra написав:
  maxprofit написав:Зараз ще й не вийде виробляти - ракета прилетить рано чи пізно ...

Виробництво можна теоретично було эвакуювати у Польщу. За ці місяці вже наклепати ракет Вільха дальністю 110 км ...

Да, штук 5 успели бы....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:25

  Hennady написав:Hotab
а ці пасьма, що постійно лізуть в очі?
туди ж

при чём тут волосы-99.99% женщин в армии могут носить любые причёски так то чем они там занимаются не мешает это никак. Не видел ещё бегающую с джавелином по посадкам девушку.
Вот пилота показывали недавно-там да это помешает.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:36

  asti написав:
  alfredhaos написав:
  asti написав:От себя хочу добавить, хотя и понимаю, что многим это не понравится, - 100к гривен рядовому солдату пусть даже и на фронте это всё-таки слишком много. Это получается без малого 3000 долларов - столько платят международным наемникам - профессионалам.
3000 получает солдат в армии США, наемники стартуют от х5 - ну если это нормальные наемники, а не те, которых набрали охранять вышки в условном Алжире, а кинули мясом на бамбас.
А какие причины есть защищать гос-во, если оно не давало никаких благ тебе?
Вот вы сами сказали, солдат армии США - крупнейшей экономики мира получает 3000 долларов и наш солдат - страны на грани дефолта - те же 3000 долларов. Вам не кажется, что это не совсем... адекватно//)


у кацапов тоже сейчас в среднем 300 000 деревяных плюс куча плюшек.По курсу 60 это 5000 долларов.
Так что мы тоже должны эту гонку вооружений выдерживать.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:39

konstantin kirovograd
если в той армии, что до 14 года, то да - все такие намалеванные и поэтому страшные, малевались и причесывались одна наперед другой, что мама не горюй, сидели они в основном в кабинетах, писари, администраторы и т.д.
а сейчас... в армии, которая армия - это один из главных отличительных признаков.
конечно для фото можно сделать что угодно, а так то волосы все убирают - как минимум прицеливаться мешает - это как парни бы были с эмо-прическами, но таких нет ибо...
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Орбан звинуватив Європу у "фінансуванні війни" в Україні
Не, ну не "консерва" ли?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:48

  Вкладчик1234 написав:Некоторых форумчан как подменили. Совсем недавно был "полный армовир". А сегодня - потоки зрады.

Встречаются даже такие, нЕкогда запрещенные мысли:

  airmax78 написав:Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.

концепція помінялась (с)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:концепція помінялась (с)

Вона не змінна з другої світової - ні війні. Поки не було Перл-Гарбора, не було лендлізу для СРСР, тільки Британія вписалась за іншу країну, за Польщу.
Хіба зараз історія не повторюється?
Стосовно "порохоботів" теж нічого не змінилось, ні по відношенню до Зеленського, ні по відношенню до московського фюрера.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:50

  Zebra написав:
  maxprofit написав:Зараз ще й не вийде виробляти - ракета прилетить рано чи пізно ...

Виробництво можна теоретично було эвакуювати у Польщу. За ці місяці вже наклепати ракет Вільха дальністю 110 км ...

я сегодня обращался в наш партхозактив с предложением разработки и производства крылатой ракеты на 1500 км в срок 2-3 месяца, был послан, по большому бюрократическому кругу...
edvardd
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