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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1276127712781279>
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Вона не змінна з другої світової - ні війні

Там с флайом та вкладником все ж ясно давно. Патологічна ненависть до держави України.
  vitaliian написав:эплвотч признак того что у неё есть парень

Як мінімум з березня 2022 не є ніяким признаки. Вона отримує 40+. Якщо ще і харчують, то .... Але цінність сумнівна. Починаючи з 14 року пілоти змінили гламурні еплвотчі і останні айфони на Сигму з батареєю на тиждень та можливістю падіння на бетонний пол. А оте все залишилось для"дєвочєк" в нічному клубі.
Нове покоління інставоїнів ще не зрозуміли, що їм насправді потрібно.
  konstantin kirovograd написав:Вот пилота показывали недавно-там да это помешает

Воно під шоломом не заважає. Літають в броньованих ЗШ-3Б , з гламурною зачіскою під ним.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:я сегодня обращался в наш партхозактив с предложением разработки и производства крылатой ракеты на 1500 км в срок 2-3 месяца, был послан, по большому бюрократическому кругу...
Достаточно на 500 (+250), и под кассеты для ХайМАРСА, прям купить лицензию у чипиндосов.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:с предложением разработки и производства крылатой ракеты на 1500 км в срок 2-3 месяца

ненаукова фантастика
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:58

Германия увеличила импорт из России на 60% на фоне вторжения России в Украину, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в Twitter.

Согласно прикрепленной к посту таблице, товарооборот между Украиной и Германией наоборот, сократился на 11%.

"Это безумие. Несмотря на российскую агрессивную войну, Германия увеличила импорт из России на 60% (!) в январе-апреле 2022 года и перевела в Москву еще почти 6 млрд евро. Торговля между Украиной и Германией упала на 11%", - заявляет посол Украины в Германии.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:00

  edvardd написав:
  Zebra написав:
  maxprofit написав:Зараз ще й не вийде виробляти - ракета прилетить рано чи пізно ...

Виробництво можна теоретично було эвакуювати у Польщу. За ці місяці вже наклепати ракет Вільха дальністю 110 км ...

я сегодня обращался в наш партхозактив с предложением разработки и производства крылатой ракеты на 1500 км в срок 2-3 месяца, был послан, по большому бюрократическому кругу...

Ну, а куда ещё отправлять изобретателей вечного двигателя?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:10

  edvardd написав:
  Zebra написав:
  maxprofit написав:Зараз ще й не вийде виробляти - ракета прилетить рано чи пізно ...

Виробництво можна теоретично було эвакуювати у Польщу. За ці місяці вже наклепати ракет Вільха дальністю 110 км ...

я сегодня обращался в наш партхозактив с предложением разработки и производства крылатой ракеты на 1500 км в срок 2-3 месяца, был послан, по большому бюрократическому кругу...

Свяжитесь с Тарасом Чмутом - если что-то стоящее - фонд профинансирует. Желательно чтобы ракета была с ядерной БЧ.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:20

  Faceless написав:
  edvardd написав:с предложением разработки и производства крылатой ракеты на 1500 км в срок 2-3 месяца

ненаукова фантастика

это так кажется, а управляющий фирмы, которая делает военные роботизированные платформы мне поверил, странно правда...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:28

  edvardd написав:
  Faceless написав:
  edvardd написав:с предложением разработки и производства крылатой ракеты на 1500 км в срок 2-3 месяца

ненаукова фантастика

это так кажется, а управляющий фирмы, которая делает военные роботизированные платформы мне поверил, странно правда...

Когда дадут финансирование - это будет называться "поверил".
А до того момента - "вежливо отправил".
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:34

  edvardd написав:
  Faceless написав:
  edvardd написав:с предложением разработки и производства крылатой ракеты на 1500 км в срок 2-3 месяца

ненаукова фантастика

это так кажется, а управляющий фирмы, которая делает военные роботизированные платформы мне поверил, странно правда...

Когда дадут финансирование - это будет называться "поверил".
А до того момента - "вежливо отправил".[/quote]


а госфинансирования не требовалось, только сотрудничество госвласти в плане ттх, взрывотехники, и силовиков, он с лёту идею понял, и "загорелся"...а послали меня власти...по большому кругу...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:а госфинансирования не требовалось, только сотрудничество госвласти в плане

действительно, разработка новой ракеты совсем не требует ресурсов, как я мог забыть...
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