|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:50
lapay написав:
Вона не змінна з другої світової - ні війні
Там с флайом та вкладником все ж ясно давно. Патологічна ненависть до держави України.
vitaliian написав:
эплвотч признак того что у неё есть парень
Як мінімум з березня 2022 не є ніяким признаки. Вона отримує 40+. Якщо ще і харчують, то .... Але цінність сумнівна. Починаючи з 14 року пілоти змінили гламурні еплвотчі і останні айфони на Сигму з батареєю на тиждень та можливістю падіння на бетонний пол. А оте все залишилось для"дєвочєк" в нічному клубі.
Нове покоління інставоїнів ще не зрозуміли, що їм насправді потрібно.
konstantin kirovograd написав:
Вот пилота показывали недавно-там да это помешает
Воно під шоломом не заважає. Літають в броньованих ЗШ-3Б , з гламурною зачіскою під ним.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7679
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 1821 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:53
edvardd написав:
я сегодня обращался в наш партхозактив с предложением разработки и производства крылатой ракеты на 1500 км в срок 2-3 месяца, был послан, по большому бюрократическому кругу...
Достаточно на 500 (+250), и под кассеты для ХайМАРСА, прям купить лицензию у чипиндосов.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2481
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 445 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:56
edvardd написав:
с предложением разработки и производства крылатой ракеты на 1500 км в срок 2-3 месяца
ненаукова фантастика
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31615
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1350 раз.
- Подякували: 7528 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:58
Германия увеличила импорт из России на 60% на фоне вторжения России в Украину, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в Twitter.
Согласно прикрепленной к посту таблице, товарооборот между Украиной и Германией наоборот, сократился на 11%.
"Это безумие. Несмотря на российскую агрессивную войну, Германия увеличила импорт из России на 60% (!) в январе-апреле 2022 года и перевела в Москву еще почти 6 млрд евро. Торговля между Украиной и Германией упала на 11%", - заявляет посол Украины в Германии.
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 16175
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 9327 раз.
- Подякували: 4476 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:00
edvardd написав: Zebra написав: maxprofit написав:
Зараз ще й не вийде виробляти - ракета прилетить рано чи пізно ...
Виробництво можна теоретично було эвакуювати у Польщу. За ці місяці вже наклепати ракет Вільха дальністю 110 км ...
я сегодня обращался в наш партхозактив с предложением разработки и производства крылатой ракеты на 1500 км в срок 2-3 месяца, был послан, по большому бюрократическому кругу...
Ну, а куда ещё отправлять изобретателей вечного двигателя?
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4485
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:10
edvardd написав: Zebra написав: maxprofit написав:
Зараз ще й не вийде виробляти - ракета прилетить рано чи пізно ...
Виробництво можна теоретично було эвакуювати у Польщу. За ці місяці вже наклепати ракет Вільха дальністю 110 км ...
я сегодня обращался в наш партхозактив с предложением разработки и производства крылатой ракеты на 1500 км в срок 2-3 месяца, был послан, по большому бюрократическому кругу...
Свяжитесь с Тарасом Чмутом - если что-то стоящее - фонд профинансирует. Желательно чтобы ракета была с ядерной БЧ.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40566
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5007 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:20
Faceless написав: edvardd написав:
с предложением разработки и производства крылатой ракеты на 1500 км в срок 2-3 месяца
ненаукова фантастика
это так кажется, а управляющий фирмы, которая делает военные роботизированные платформы мне поверил, странно правда...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7441
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 2012 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:28
edvardd написав: Faceless написав: edvardd написав:
с предложением разработки и производства крылатой ракеты на 1500 км в срок 2-3 месяца
ненаукова фантастика
это так кажется, а управляющий фирмы, которая делает военные роботизированные платформы мне поверил, странно правда...
Когда дадут финансирование - это будет называться "поверил".
А до того момента - "вежливо отправил".
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4485
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:34
edvardd написав: Faceless написав: edvardd написав:
с предложением разработки и производства крылатой ракеты на 1500 км в срок 2-3 месяца
ненаукова фантастика
это так кажется, а управляющий фирмы, которая делает военные роботизированные платформы мне поверил, странно правда...
Когда дадут финансирование - это будет называться "поверил".
А до того момента - "вежливо отправил".[/quote]
а госфинансирования не требовалось, только сотрудничество госвласти в плане ттх, взрывотехники, и силовиков, он с лёту идею понял, и "загорелся"...а послали меня власти...по большому кругу...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7441
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 2012 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:46
edvardd написав:
а госфинансирования не требовалось, только сотрудничество госвласти в плане
действительно, разработка новой ракеты совсем не требует ресурсов, как я мог забыть...
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4485
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|96182
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|454036
|
|
|1
|3048
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|