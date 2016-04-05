А испытания потом года 2...вообще то управлять страной у нас многие могут, но все они уже работают, кто в такси, кто в парикмахерских(с)
И это даже не стеб,это реальность...похожее проходил.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:09
А испытания потом года 2...вообще то управлять страной у нас многие могут, но все они уже работают, кто в такси, кто в парикмахерских(с)
И это даже не стеб,это реальность...похожее проходил.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:13
это всего лишь вопрос развитости фантазии. "Если б я был Челомеем" встречается реже, чем "если б я был президентом". Но суть та же.
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