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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1276127712781279
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:09

  edvardd написав:
  Faceless написав:
  edvardd написав:с предложением разработки и производства крылатой ракеты на 1500 км в срок 2-3 месяца

ненаукова фантастика

это так кажется, а управляющий фирмы, которая делает военные роботизированные платформы мне поверил, странно правда...

А испытания потом года 2...вообще то управлять страной у нас многие могут, но все они уже работают, кто в такси, кто в парикмахерских(с)
И это даже не стеб,это реальность...похожее проходил.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:13

  AlexMotel написав:вообще то управлять страной у нас многие могут, но все они уже работают, кто в такси, кто в парикмахерских(с)
И это даже не стеб,это реальность...похожее проходил.

это всего лишь вопрос развитости фантазии. "Если б я был Челомеем" встречается реже, чем "если б я был президентом". Но суть та же.
juristkostya
 
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