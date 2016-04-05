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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1276127712781279
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:09

  edvardd написав:
  Faceless написав:
  edvardd написав:с предложением разработки и производства крылатой ракеты на 1500 км в срок 2-3 месяца

ненаукова фантастика

это так кажется, а управляющий фирмы, которая делает военные роботизированные платформы мне поверил, странно правда...

А испытания потом года 2...вообще то управлять страной у нас многие могут, но все они уже работают, кто в такси, кто в парикмахерских(с)
И это даже не стеб,это реальность...похожее проходил.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:13

  AlexMotel написав:вообще то управлять страной у нас многие могут, но все они уже работают, кто в такси, кто в парикмахерских(с)
И это даже не стеб,это реальность...похожее проходил.

это всего лишь вопрос развитости фантазии. "Если б я был Челомеем" встречается реже, чем "если б я был президентом". Но суть та же.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:58

Hotab
Для мене найбільша загадка цієї війни ,- чому не використовують протирадарні ракети, в першу чергу з гвинтокрилів?
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:20

  lapay написав:Hotab
Для мене найбільша загадка цієї війни ,- чому не використовують протирадарні ракети, в першу чергу з гвинтокрилів?


Оууу
1. На гвинтокрилах нема прицільного комплексу для використання протирадарних ракет.
2. Є на літаках су-24. Але не впевнений, що є у нас такі "живі" ракети. Без просрочки.
Взагалі, не та у вас "загадка" війни. Зовсім не та.
Протирадарні - це не те, що мене турбує.
Я б подумав про старі лампові аеростати. Хоча над найважливішими об'єктами.
Без захисту від ракет впк не оживе. І взагалі економіка. Бо паливо, головні заводи можна нищити , поки є у коцаба ракети.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:28

  Hotab написав:
  lapay написав:Hotab
Для мене найбільша загадка цієї війни ,- чому не використовують протирадарні ракети, в першу чергу з гвинтокрилів?


Оууу
1. На гвинтокрилах нема прицільного комплексу для використання протирадарних ракет.
2. Є на літаках су-24. Але не впевнений, що є у нас такі "живі" ракети. Без просрочки.
Взагалі, не та у вас "загадка" війни. Зовсім не та.
Протирадарні - це не те, що мене турбує.
Я б подумав про старі лампові аеростати. Хоча над найважливішими об'єктами.
Без захисту від ракет впк не оживе. І взагалі економіка. Бо паливо, головні заводи можна нищити , поки є у коцаба ракети.

а как аэростат остановит кинжал или калибр. Они же припятствия облитают
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:29

Лукашенко заявил, что Беларуси возможно придется воевать за Западную Украину, чтобы ее «не оттяпал Запад»

По словам Лукашенко, Беларусь является объектом давления в том числе по геополитическим причинам:

«Они [Запад] до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать», — заявил он.

Лукашенко также уверен, что «это их цель — они перед этим не остановятся».

«Зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг», — добавил он.

https://t.me/rozumaha/14173
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:42

  vitaliian написав:
Лукашенко заявил, что Беларуси возможно придется воевать за Западную Украину, чтобы ее «не оттяпал Запад»

По словам Лукашенко, Беларусь является объектом давления в том числе по геополитическим причинам:

«Они [Запад] до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать», — заявил он.

Лукашенко также уверен, что «это их цель — они перед этим не остановятся».

«Зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг», — добавил он.

https://t.me/rozumaha/14173

европа или точно слепая или реально боится - что им ещё нужно чтобы понять что они следующие.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:43

  Hotab написав:1. На гвинтокрилах нема прицільного комплексу для використання протирадарних ракет.

На американських є, я мав на увазі обидві сторони, не тільки нас. Я думав, що раша знищить нашу ППО за кілька днів, таким чином. Американці теж могли би нам допомогти, в цьому питанні. Загадка в тому, що ніхто не використовує, а це дуже ефективна зброя.
Взагалі, не та у вас "загадка" війни. Зовсім не та.
Протирадарні - це не те, що мене турбує.
Я б подумав про старі лампові аеростати. Хоча над найважливішими об'єктами.
Без захисту від ракет впк не оживе. І взагалі економіка. Бо паливо, головні заводи можна нищити , поки є у коцаба ракети.

Колись колега Волгарь все дивувався, коли я писав, щр на їхні ядерні кинжали прилетять тисячі ядерних томагавків, які дуже важко збити, і залишаться від рашки ріжки да ніжки. Немає ефективного захисту від крилатих ракет, Польща могла би стати нашим Сибіром, але ракети можуть прилетіти і туди. Хіба що підземні заводи, як у німців, в Карпатах.
lapay
 
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