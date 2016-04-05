lapay написав:Hotab Для мене найбільша загадка цієї війни ,- чому не використовують протирадарні ракети, в першу чергу з гвинтокрилів?
Оууу 1. На гвинтокрилах нема прицільного комплексу для використання протирадарних ракет. 2. Є на літаках су-24. Але не впевнений, що є у нас такі "живі" ракети. Без просрочки. Взагалі, не та у вас "загадка" війни. Зовсім не та. Протирадарні - це не те, що мене турбує. Я б подумав про старі лампові аеростати. Хоча над найважливішими об'єктами. Без захисту від ракет впк не оживе. І взагалі економіка. Бо паливо, головні заводи можна нищити , поки є у коцаба ракети.
lapay написав:Hotab Для мене найбільша загадка цієї війни ,- чому не використовують протирадарні ракети, в першу чергу з гвинтокрилів?
Оууу 1. На гвинтокрилах нема прицільного комплексу для використання протирадарних ракет. 2. Є на літаках су-24. Але не впевнений, що є у нас такі "живі" ракети. Без просрочки. Взагалі, не та у вас "загадка" війни. Зовсім не та. Протирадарні - це не те, що мене турбує. Я б подумав про старі лампові аеростати. Хоча над найважливішими об'єктами. Без захисту від ракет впк не оживе. І взагалі економіка. Бо паливо, головні заводи можна нищити , поки є у коцаба ракети.
а как аэростат остановит кинжал или калибр. Они же припятствия облитают
Лукашенко заявил, что Беларуси возможно придется воевать за Западную Украину, чтобы ее «не оттяпал Запад»
По словам Лукашенко, Беларусь является объектом давления в том числе по геополитическим причинам:
«Они [Запад] до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать», — заявил он.
Лукашенко также уверен, что «это их цель — они перед этим не остановятся».
«Зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг», — добавил он.
Лукашенко заявил, что Беларуси возможно придется воевать за Западную Украину, чтобы ее «не оттяпал Запад»
По словам Лукашенко, Беларусь является объектом давления в том числе по геополитическим причинам:
«Они [Запад] до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать», — заявил он.
Лукашенко также уверен, что «это их цель — они перед этим не остановятся».
«Зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг», — добавил он.
Hotab написав:1. На гвинтокрилах нема прицільного комплексу для використання протирадарних ракет.
На американських є, я мав на увазі обидві сторони, не тільки нас. Я думав, що раша знищить нашу ППО за кілька днів, таким чином. Американці теж могли би нам допомогти, в цьому питанні. Загадка в тому, що ніхто не використовує, а це дуже ефективна зброя.
Взагалі, не та у вас "загадка" війни. Зовсім не та. Протирадарні - це не те, що мене турбує. Я б подумав про старі лампові аеростати. Хоча над найважливішими об'єктами. Без захисту від ракет впк не оживе. І взагалі економіка. Бо паливо, головні заводи можна нищити , поки є у коцаба ракети.
Колись колега Волгарь все дивувався, коли я писав, щр на їхні ядерні кинжали прилетять тисячі ядерних томагавків, які дуже важко збити, і залишаться від рашки ріжки да ніжки. Немає ефективного захисту від крилатих ракет, Польща могла би стати нашим Сибіром, але ракети можуть прилетіти і туди. Хіба що підземні заводи, як у німців, в Карпатах.