Німеччина з січня до квітня цього року збільшила імпорт з росії на 60%. Від неї рф отримала майже €6 мільярдів, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник. За цей же період торгівля з Україною скоротилася на 11%
На самом деле, практически вся Европа сейчас заполняет нефте/газохранилища рекордными темпами. И это логично, чтобы начать переход на другие источники, нужно сначала сформировать "подушку безопасности".
Так что, новость скорее позитивная: видимо, они таки планируют отказ от российской нефтянки.
Російська пропаганда знову потужно розгорнулася на Заході. Через місцевих журналістів, які нібито не є співробітниками російських медіа. Але явно на зарплаті в Кремля. Видання NBC News оприлюднює прізвища деяких «незалежних журналістів». Вони роблять свої репортажі з окупованих Росією регіонів України, спростовуючи російські звірства. Аудиторія таких «незалежних журналістів» зараз різко зростає. Це робиться штучно, ймовірно, за рахунок зовнішнього фінансування та використання платного просування в Telegram чи YouTube. Вони поширюють дезінформацію про війну в Україні для західної аудиторії. Ось які прізвища називає NBC News. Аліна Ліпп, Німеччина, яка розповідала, що це українці вчинили різанину під фальшивим прапором у пологовому будинку в Маріуполі (її аудиторія зросла з 2000 у лютому до понад 160 000 у травні). Єва Бартлетт, Канада, пише для RussiaToday, знімає відео з кореспондентами RT. Гонсало Ліра, чілійсько-американський блогер, знімає проросійські відео з України і заперечує причетність російських окупантів до різанини в Бучі Кількість підписників Ліри на YouTube зросла втричі після вторгнення до 153 000.
konstantin kirovograd написав:а как аэростат остановит кинжал или калибр. Они же припятствия облитают
А як вразити об'єкт , перед яким за 5 км (на межі міста , куди б'ють) стоїть оте одоробло з газом. Двигун ракети замість кисню хапає цей газ і більше ніхто нікуди не летить. Але звичайно, що треба буквально весь периметр міста захищати, щоб не облетіти. Дорого. Але можна спати спокійно. Вірніше, бути спокійним за стратегічний об'єкт.
Може краще по напрямках можливих прильотів за 5км і далі від об'єкта в кілька ліній, поставити чергувати розрахунки з ПЗРК (Стінгер чи Старстрік…), може навіть ЗУшкок, чи ДШК вистачить? Як тільки тривога - люди одразу напоготові, візуально контролюють небо. Якщо одна лінія проморгає ракету – друга, третя... - таки зупинять. Чи це не реально?
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 10 чер, 2022 21:10, всього редагувалось 1 раз.