RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1278127912801281
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Если можно, ответьте ещё: какая связь между аэростатом и "двигатель ракеты захватит газ"?

Помпаж ТРД. І штопор , якщо це літак. Або п падіння з наднизької висоти на землю для ракети.

  Schmit написав:Може краще по напрямках можливих прильотів за 5км і далі від об'єкта в кілька ліній, поставити чергувати розрахунки з ПЗРК (Стінгер чи Старстрік…), може навіть ЗУшкок, чи ДШК вистачить?

Вночі не спрацює.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7693
З нами з: 15.02.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1821 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:24

  juristkostya написав:
  Schmit написав:Чи це не реально?

Сама идея эшелорировать оборону правильная
Но ставить ее в зависимость от визуального человеческого наблюдения по нынешним временам бессмысленно.

Чому?
На лініях такої оборони ж не потрібно 24/7 моніторити небо, а лише у час тривог, коли є інформація про пуск ракет. Годину-дві постояти на посту з готовим до пострілу ПЗРК на плечі це проблема?
Людський фактор компенсувати кількома лініями оборони.

  Hotab написав:Вночі не спрацює.

А прилад нічного бачення не допоможе? Чи тепловізор?

Ось такого понаставляти по периметру?
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 10 чер, 2022 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 2952
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:29

  Hotab написав:
  juristkostya написав:Если можно, ответьте ещё: какая связь между аэростатом и "двигатель ракеты захватит газ"?

Помпаж ТРД.
ну, так это ракета должна попасть в сам аэростат...
Насколько я понимаю, в таком качестве их никто никогда не использовал.
juristkostya
 
Повідомлень: 4491
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1278127912801281
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 96184
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 454053
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3048
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.