Помпаж ТРД. І штопор , якщо це літак. Або п падіння з наднизької висоти на землю для ракети.
Вночі не спрацює.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Помпаж ТРД. І штопор , якщо це літак. Або п падіння з наднизької висоти на землю для ракети.
Вночі не спрацює.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:24
Чому?
На лініях такої оборони ж не потрібно 24/7 моніторити небо, а лише у час тривог, коли є інформація про пуск ракет. Годину-дві постояти на посту з готовим до пострілу ПЗРК на плечі це проблема?
Людський фактор компенсувати кількома лініями оборони.
А прилад нічного бачення не допоможе? Чи тепловізор?
Ось такого понаставляти по периметру?
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 10 чер, 2022 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:29
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