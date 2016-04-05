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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:22
juristkostya написав:
Если можно, ответьте ещё: какая связь между аэростатом и "двигатель ракеты захватит газ"?
Помпаж ТРД. І штопор , якщо це літак. Або п падіння з наднизької висоти на землю для ракети.
Schmit написав:
Може краще по напрямках можливих прильотів за 5км і далі від об'єкта в кілька ліній, поставити чергувати розрахунки з ПЗРК (Стінгер чи Старстрік…), може навіть ЗУшкок, чи ДШК вистачить?
Вночі не спрацює.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:24
juristkostya написав: Schmit написав:
Чи це не реально?
Сама идея эшелорировать оборону правильная
Но ставить ее в зависимость от визуального человеческого наблюдения по нынешним временам бессмысленно.
Чому?
На лініях такої оборони ж не потрібно 24/7 моніторити небо, а лише у час тривог, коли є інформація про пуск ракет. Годину-дві постояти на посту з готовим до пострілу ПЗРК на плечі це проблема?
Людський фактор компенсувати кількома лініями оборони.
Hotab написав:
Вночі не спрацює.
А прилад нічного бачення не допоможе? Чи тепловізор?
Ось такого понаставляти по периметру?
Востаннє редагувалось Schmit
в П'ят 10 чер, 2022 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:29
Hotab написав: juristkostya написав:
Если можно, ответьте ещё: какая связь между аэростатом и "двигатель ракеты захватит газ"?
Помпаж ТРД.
ну, так это ракета должна попасть в сам аэростат...
Насколько я понимаю, в таком качестве их никто никогда не использовал.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:52
Schmit написав:
А прилад нічного бачення не допоможе? Чи тепловізор?
Просто прикиньте по цифрам
1 Швидкість ракети в межах 200м/сек
2 Візуально навіть з хорошим зором Ви її побачите за 1 км від Вас
3 У Вас 5-10 секунд щоб навести і зробити постріл...при цьому стінгер готується до пострілу мінімум 5 сек(там має рідкий азот охолодити матрицю)
4 Швидкість польоту ракети 640м/сек...але не забувайте про час розгону...час активного польоту ракети менше 19 секунд
Якщо це все проаналізувати...то пропозиція швах...
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:02
budivelnik написав: Schmit написав:
А прилад нічного бачення не допоможе? Чи тепловізор?
Просто прикиньте по цифрам
1 Швидкість ракети в межах 200м/сек
2 Візуально навіть з хорошим зором Ви її побачите за 1 км від Вас
3 У Вас 5-10 секунд щоб навести і зробити постріл...при цьому стінгер готується до пострілу мінімум 5 сек(там має рідкий азот охолодити матрицю)
4 Швидкість польоту ракети 640м/сек...але не забувайте про час розгону...час активного польоту ракети менше 19 секунд
Якщо це все проаналізувати...то пропозиція швах...
Ну тоді Стінгери не підходять, може Старстріки, як на відео вище?
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:05
Hotab написав: juristkostya написав: Hotab написав:
. Двигун ракети замість кисню хапає цей газ і більше ніхто нікуди не летить.
А многие ли ракеты потребляют окислитель из атмосферы?
Всі авіаційні, які зараз літають по Україні. Там ТРД. За інші - треба читати. На мою думку, все що більше 300-400 км - бере кисень з повітря.
Чому ви, з освітами в Україні, не здатні позбавитись своїх "многие ли"??
Не тільки "челюсть", а ще і пальці не вміють по українській клавіатурі???
дирижбамель диаметр 10 метров, скорость ракеты 200 м/с, время прохождения через него 0,05 секунды, так вот никакого помпажа не будет, + ещё падающий и горящий дирижбамбль...
периметр Киева 3300 км, сколько там их надо?
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:17
lapay написав:Hotab
Для мене найбільша загадка цієї війни ,- чому не використовують протирадарні ракети, в першу чергу з гвинтокрилів?
используют
по этой причине наши С-300 не могут нормально развернуть НВО и видеть калибры на большем расстоянии
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cohan
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:26
edvardd написав:
дирижбамель диаметр 10 метров,
Хіба аеростати періоду 2СВ буди 10м?
Наче більше.
Проте тут не питання секунд. Можна викликати помпаж двигуна і простим попаданням газів від власної випущеної ракети з борту літака. Багато таких випадків. І якщо двигун літака можна вивести на малий газ і перезапустити, тот тут це кінець. Втрата газодинамічної стійкості двигуна ракети сама не усунеться.
З приводу іншого питання: так, мова про суцільне поле захисту навколо міста.
Schmit написав:
може Старстріки, як на відео вище?
Він же візуально наводиться. Вночі біда. Та Відень ці ракети в полі зору кілька секунд. Як крім механічних перешкод мало бачу варіантів.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:35
Hotab написав:
З приводу іншого питання: так, мова про суцільне поле захисту навколо міста.
как аэростат мешает самолёту, понятно. Но очевидно, что крылатой ракете он уже практически мешать не сможет. Про в баллистическую и говорить нечего.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:38
juristkostya написав:
Но очевидно, что крылатой ракете он уже практически мешать не сможет
Вона теж ТРД. Я ж кажу, хапне замість кисню інертного газу, зразу просадка і привіт земля.
Якщо спрацює стрибне вгору (вони ж вміють з огинанням рельєфу, хоч це і геть нелегко, якщо перешкода раптова, а не плавна гора) , то там зніме її будь-яка ракета ЗРК. Яка до цього її не бачила.
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