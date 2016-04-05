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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:48
Hotab написав: juristkostya написав:
Но очевидно, что крылатой ракете он уже практически мешать не сможет
Вона теж ТРД. Я ж кажу, хапне замість кисню інертного газу, зразу просадка і привіт земля.
Якщо спрацює стрибне вгору (вони ж вміють з огинанням рельєфу, хоч це і геть нелегко, якщо перешкода раптова, а не плавна гора) , то там зніме її будь-яка ракета ЗРК. Яка до цього її не бачила.
просто никто никогда не строил использование аэростатов на ожидании, что самолёт/ракета попадут непосредственно в него. И это понятно: вероятность слишком низкая.
Более того: если самолёт, как минимум, боится тросов, то для ракеты и тросы неактуальны ввиду слишком малого размаха крыльев.
Так в чем практический выхлоп в наших реалиях? Похоже, его нет
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:58
juristkostya написав:
По языку все просто: у меня на телефоне нет украинской раскладки (как-то не возникало нужды, все серьезные дела я делаю с компьютера).
А в мене немає рос. Вже кілька років... Ось вам і "все просто"
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:59
juristkostya написав:
Более того: если самолёт, как минимум, боится тросов
Бля. Літак боїться всього. В авіації є прислів "на швидкості і вода - це бетон".
Будь що врізаючись в перешкоду , навіть міцну тканину, розбиває на швидкості собі морду. А потім газ в тракті ТРД відразу порушить газодинамічну стійкість.
Тут сумніви (як для мене) лише в ціні питання. Скільки це їх треба , щоб перекрити місто. І чи не може умовний диверсант з травмата (безшумного огнестрела) їх постійно шкодити. Що обслуговування і ремонт буде просто надто дорогим задоволенням.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 10 чер, 2022 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:00
sergey_sryvkin написав: juristkostya написав:
По языку все просто: у меня на телефоне нет украинской раскладки (как-то не возникало нужды, все серьезные дела я делаю с компьютера).
А в мене немає рос. Вже кілька років... Ось вам і "все просто"
Да, люди все разные, это не новость.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:01
juristkostya написав:
Да, люди все разные, это не новость
Новина те, що хтось тут досі не зрозумів, що це його , і його право на рузьку клавіатуру в телефоні, приїхали на танках захищати.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:14
Hotab написав: juristkostya написав:
Да, люди все разные, это не новость
Новина те, що хтось тут досі не зрозумів, що це його , і його право на рузьку клавіатуру в телефоні, приїхали на танках захищати.
Спасибо за мнение, но я больше жду по аэростатам.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:18
juristkostya написав: Hotab написав: juristkostya написав:
Да, люди все разные, это не новость
Новина те, що хтось тут досі не зрозумів, що це його , і його право на рузьку клавіатуру в телефоні, приїхали на танках захищати.
Спасибо за мнение, но я больше жду по аэростатам.
Що саме незрозуміло? Погугліть рузькою клавіатурою " нарушение газодинамической устойчивости , помпаж". Там навіть на вікі доступно. Якщо я пояснював недостатньо зрозуміло.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:22
Hotab написав:
Що саме незрозуміло? Погугліть "помпаж". Там навіть на вікі доступно. Якщо я пояснював недостатньо зрозуміло.
Физический принцип "помпажа" более чем понятен и без Гугла.
Непонятно, с каких делов ракета должна попадать в аэростат с такой вероятностью, чтобы это имело какое-то практическое значение.
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