RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12801281128212831284>
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:48

  Hotab написав:
  juristkostya написав:Но очевидно, что крылатой ракете он уже практически мешать не сможет

Вона теж ТРД. Я ж кажу, хапне замість кисню інертного газу, зразу просадка і привіт земля.
Якщо спрацює стрибне вгору (вони ж вміють з огинанням рельєфу, хоч це і геть нелегко, якщо перешкода раптова, а не плавна гора) , то там зніме її будь-яка ракета ЗРК. Яка до цього її не бачила.
просто никто никогда не строил использование аэростатов на ожидании, что самолёт/ракета попадут непосредственно в него. И это понятно: вероятность слишком низкая.
Более того: если самолёт, как минимум, боится тросов, то для ракеты и тросы неактуальны ввиду слишком малого размаха крыльев.
Так в чем практический выхлоп в наших реалиях? Похоже, его нет
juristkostya
 
Повідомлень: 4507
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:58

  juristkostya написав:
По языку все просто: у меня на телефоне нет украинской раскладки (как-то не возникало нужды, все серьезные дела я делаю с компьютера).

А в мене немає рос. Вже кілька років... Ось вам і "все просто"
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 995
З нами з: 19.02.14
Подякував: 387 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Более того: если самолёт, как минимум, боится тросов

Бля. Літак боїться всього. В авіації є прислів "на швидкості і вода - це бетон".
Будь що врізаючись в перешкоду , навіть міцну тканину, розбиває на швидкості собі морду. А потім газ в тракті ТРД відразу порушить газодинамічну стійкість.

Тут сумніви (як для мене) лише в ціні питання. Скільки це їх треба , щоб перекрити місто. І чи не може умовний диверсант з травмата (безшумного огнестрела) їх постійно шкодити. Що обслуговування і ремонт буде просто надто дорогим задоволенням.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 10 чер, 2022 23:01, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7710
З нами з: 15.02.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1822 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:00

  sergey_sryvkin написав:
  juristkostya написав:
По языку все просто: у меня на телефоне нет украинской раскладки (как-то не возникало нужды, все серьезные дела я делаю с компьютера).

А в мене немає рос. Вже кілька років... Ось вам і "все просто"

Да, люди все разные, это не новость.
juristkostya
 
Повідомлень: 4507
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Да, люди все разные, это не новость

Новина те, що хтось тут досі не зрозумів, що це його , і його право на рузьку клавіатуру в телефоні, приїхали на танках захищати.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7710
З нами з: 15.02.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1822 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:14

  Hotab написав:
  juristkostya написав:Да, люди все разные, это не новость

Новина те, що хтось тут досі не зрозумів, що це його , і його право на рузьку клавіатуру в телефоні, приїхали на танках захищати.

Спасибо за мнение, но я больше жду по аэростатам.
juristkostya
 
Повідомлень: 4507
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:18

  juristkostya написав:
  Hotab написав:
  juristkostya написав:Да, люди все разные, это не новость

Новина те, що хтось тут досі не зрозумів, що це його , і його право на рузьку клавіатуру в телефоні, приїхали на танках захищати.

Спасибо за мнение, но я больше жду по аэростатам.

Що саме незрозуміло? Погугліть рузькою клавіатурою " нарушение газодинамической устойчивости , помпаж". Там навіть на вікі доступно. Якщо я пояснював недостатньо зрозуміло.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7710
З нами з: 15.02.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1822 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:22

  Hotab написав:Що саме незрозуміло? Погугліть "помпаж". Там навіть на вікі доступно. Якщо я пояснював недостатньо зрозуміло.

Физический принцип "помпажа" более чем понятен и без Гугла.
Непонятно, с каких делов ракета должна попадать в аэростат с такой вероятностью, чтобы это имело какое-то практическое значение.
juristkostya
 
Повідомлень: 4507
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:22

V2
4
 
Повідомлень: 7560
З нами з: 03.07.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1263 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Непонятно, с каких делов ракета должна попадать в аэростат с такой вероятностью, чтобы это имело какое-то практическое значение

"С такіх дєлоф" , що якщо від літаків у 2 СВ захищали міста, так зараз у ракети нема пілота, щоб він побачив ще за 10 км наявність аеростату. І якщо у неї і спрацює радар- радіовисотомір на перешкоду , то це буде дуже цікава "свіча". Після якої не факт , що можливе повернення на горизонтальний політ. Та і вистрибування таке не може не помітити рлс зрк- них комплексів навіть мохнатих років.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7710
З нами з: 15.02.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1822 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 12801281128212831284>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 96186
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 454073
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3049
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1281)
11.06.2022 00:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.