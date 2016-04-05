juristkostya написав:Непонятно, с каких делов ракета должна попадать в аэростат с такой вероятностью, чтобы это имело какое-то практическое значение
"С такіх дєлоф" , що якщо від літаків у 2 СВ захищали міста, так зараз у ракети нема пілота, щоб він побачив ще за 10 км наявність аеростату. І якщо у неї і спрацює радар- радіовисотомір на перешкоду , то це буде дуже цікава "свіча". Після якої не факт , що можливе повернення на горизонтальний політ. Та і вистрибування таке не може не помітити рлс зрк- них комплексів навіть мохнатих років.
Вы не поняли, речь не о том, сможет ли ракета выполнить маневр по обходу аэростата. Допустим, не сможет. Но почему она вообще должна в него уткнуться? Это ж совершенно микроскопическая цель. Мы не знаем, на какой высоте будет идти ракета, с какого направления и т.д. Ракеты запросто могут идти группой на разных высотах и так далее. Грубо говоря, невозможно строить стратегию обороны условного завода имени Малышева на надежде, что ракета пройдет именно здесь, а не на 10 метров выше или 50 метров правее.
juristkostya написав:Грубо говоря, невозможно строить стратегию обороны условного завода имени Малышева на надежде, что ракета пройдет именно здесь, а не на 10 метров выше или 50 метров правее.
"Грубо гафаря" аеростати мають захищати зі всіх боків (суцільне поле) завод Малишева до висоти від 20 до 200-300 метрів. Вище - можна. Але вище вже і ПЗРК-ники її знімуть. Та і не тільки вони. А взагалі промислові міста мають таким чином повністю захищатись. Не окремий ЗІМ.
Hotab написав:"Грубо гафаря" аеростати мають захищати зі всіх боків (суцільне поле) завод Малишева до висоти від 20 до 200-300 метрів.
И есть практические примеры, что кто-то такое делал?
2 СВ, Москва, Лондон.
Аэростаты заграждения были, по существу, последним рубежом защиты Лондона от V-1. Несмотря на пассивную природу их противодействия, об их тросы разбился 231 самолет-снаряд. Причем большее их число приходится на период, когда интенсивность бомбардировок была наибольшей, а авиационно-зенитные средства ПВО перегруппировывались.
собственно, статья полностью опровергает ваши выкладки. По пунктам: 1. Ни слова о применении эффекта "помпажа" 2. Описывается перехват за счёт тросов + достаточно большого размаха крыльев 3. Нет примеров использования против ракет современных типов, где крыло многократно меньше
juristkostya написав:статья полностью опровергает ваши выкладки
Якраз "опровєргає" ваші викладки про низьку ймовірність заплутатися в тросах. Я про це взагалі не казав. А казав, що крім тросів ще і велика проблема, якщо попаде прямо в нього. Тобто "в додаток до" ще і в самому аеростаті може вбитись ракета. ...
juristkostya написав:3. Нет примеров использования против ракет современных типов, где крыло многократно меньше
А є приклади сучасної історії , що якусь країну місяцями інтенсивно крили сотнями (тисячами!) ракет?? Чому має ВЖЕ бути такий позитивний приклад вирішення , якщо проблема ще не стояла???
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 00:20, всього редагувалось 2 разів.
Які позитивні приклади захисту від масованого використання КР по одній з країн ви чекаєте, якщо ще не було самих таких прикладів використування КР на протязі кількох місяців??
У вас є заперечення проти мого твердження , що ракета при попаданні в аеростат не полетить далі??
У вас є заперечення, що аеростат може висіти від 20 до 200 метрів над surface?
Можливо , ви заперечите технічно (або економічно) перекрити дуже великі площі. Але ви не про це кажете. Взагалі невідомо, що ви кажете. Просто не можете зупинитись сперечатись.
1. Примеров массированного применения КР на ближнем востоке полно. Не один десяток лет
2.На этот вопрос отвечал чуть выше, посмотрите
3. Отдельно взятый аэростат может висеть на любой высоте, вплоть до многих км. Но, по вашей логике, нам нужна сплошная стена из аэростатов. Иначе, как инертный газ _гарантировано_ попадет в воздухозаборник?
4. Если решение технически эффективно и экономически посильно - оно назодит применение Именно поэтому я и спросил: существует ли практика. Пока подтверждений не последовало. Видимо, решение малоэффективно и/или несуразно дорого.