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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1281128212831284>
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:37

  Hotab написав:
  juristkostya написав:Непонятно, с каких делов ракета должна попадать в аэростат с такой вероятностью, чтобы это имело какое-то практическое значение

"С такіх дєлоф" , що якщо від літаків у 2 СВ захищали міста, так зараз у ракети нема пілота, щоб він побачив ще за 10 км наявність аеростату. І якщо у неї і спрацює радар- радіовисотомір на перешкоду , то це буде дуже цікава "свіча". Після якої не факт , що можливе повернення на горизонтальний політ. Та і вистрибування таке не може не помітити рлс зрк- них комплексів навіть мохнатих років.

Вы не поняли, речь не о том, сможет ли ракета выполнить маневр по обходу аэростата. Допустим, не сможет.
Но почему она вообще должна в него уткнуться? Это ж совершенно микроскопическая цель. Мы не знаем, на какой высоте будет идти ракета, с какого направления и т.д. Ракеты запросто могут идти группой на разных высотах и так далее.
Грубо говоря, невозможно строить стратегию обороны условного завода имени Малышева на надежде, что ракета пройдет именно здесь, а не на 10 метров выше или 50 метров правее.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Грубо говоря, невозможно строить стратегию обороны условного завода имени Малышева на надежде, что ракета пройдет именно здесь, а не на 10 метров выше или 50 метров правее.

"Грубо гафаря" аеростати мають захищати зі всіх боків (суцільне поле) завод Малишева до висоти від 20 до 200-300 метрів. Вище - можна. Але вище вже і ПЗРК-ники її знімуть. Та і не тільки вони. А взагалі промислові міста мають таким чином повністю захищатись. Не окремий ЗІМ.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:47

  Hotab написав:"Грубо гафаря" аеростати мають захищати зі всіх боків (суцільне поле) завод Малишева до висоти від 20 до 200-300 метрів.

И есть практические примеры, что кто-то такое делал?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:51

  juristkostya написав:
  Hotab написав:"Грубо гафаря" аеростати мають захищати зі всіх боків (суцільне поле) завод Малишева до висоти від 20 до 200-300 метрів.

И есть практические примеры, что кто-то такое делал?

2 СВ, Москва, Лондон.
Аэростаты заграждения были, по существу, последним рубежом защиты Лондона от V-1. Несмотря на пассивную природу их противодействия, об их тросы разбился 231 самолет-снаряд. Причем большее их число приходится на период, когда интенсивность бомбардировок была наибольшей, а авиационно-зенитные средства ПВО перегруппировывались.


Хорошо забытое старое. Aэростаты заграждения против крылатых ракет. » Военное обозрение
https://topwar.ru/35370-horosho-zabytoe ... raket.html
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 00:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:59

  Hotab написав:
  juristkostya написав:
  Hotab написав:"Грубо гафаря" аеростати мають захищати зі всіх боків (суцільне поле) завод Малишева до висоти від 20 до 200-300 метрів.

И есть практические примеры, что кто-то такое делал?

2 СВ, Москва.

Вообще ничего общего. Там принцип перехвата строился на тросах, а не на "помпаже". Соответственно, и плотность размещения аэростатов в пространстве требовалась в сотни раз ниже, чем в вашем описании.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 00:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Вообще ничего общего

Які позитивні приклади захисту від масованого використання КР по одній з країн ви чекаєте, якщо ще не було самих таких прикладів масованого використання КР на протязі кількох місяців??

У вас ще є заперечення проти мого твердження , що ракета при попаданні в аеростат не полетить далі??
(Воно було)
У вас ще є заперечення, що аеростат може висіти від 20 до 200 метрів над surface?


Можливо , ви заперечите технічно (або економічно) можливість перекрити дуже великі площі. Але ви не про це кажете. Взагалі невідомо, що ви кажете. Просто не можете зупинитись сперечатись.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 00:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 00:08

  Hotab написав:Хорошо забытое старое. Aэростаты заграждения против крылатых ракет. » Военное обозрение
https://topwar.ru/35370-horosho-zabytoe ... raket.html
собственно, статья полностью опровергает ваши выкладки.
По пунктам:
1. Ни слова о применении эффекта "помпажа"
2. Описывается перехват за счёт тросов + достаточно большого размаха крыльев
3. Нет примеров использования против ракет современных типов, где крыло многократно меньше
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 00:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:статья полностью опровергает ваши выкладки

Якраз "опровєргає" ваші викладки про низьку ймовірність заплутатися в тросах.
Я про це взагалі не казав. А казав, що крім тросів ще і велика проблема, якщо попаде прямо в нього. Тобто "в додаток до" ще і в самому аеростаті може вбитись ракета. ...
  juristkostya написав:3. Нет примеров использования против ракет современных типов, где крыло многократно меньше


А є приклади сучасної історії , що якусь країну місяцями інтенсивно крили сотнями (тисячами!) ракет?? Чому має ВЖЕ бути такий позитивний приклад вирішення , якщо проблема ще не стояла???
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 00:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 00:14

  Hotab написав:
  juristkostya написав:Вообще ничего общего

Які позитивні приклади захисту від масованого використання КР по одній з країн ви чекаєте, якщо ще не було самих таких прикладів використування КР на протязі кількох місяців??

У вас є заперечення проти мого твердження , що ракета при попаданні в аеростат не полетить далі??

У вас є заперечення, що аеростат може висіти від 20 до 200 метрів над surface?


Можливо , ви заперечите технічно (або економічно) перекрити дуже великі площі. Але ви не про це кажете. Взагалі невідомо, що ви кажете. Просто не можете зупинитись сперечатись.

1. Примеров массированного применения КР на ближнем востоке полно. Не один десяток лет

2.На этот вопрос отвечал чуть выше, посмотрите

3. Отдельно взятый аэростат может висеть на любой высоте, вплоть до многих км.
Но, по вашей логике, нам нужна сплошная стена из аэростатов. Иначе, как инертный газ _гарантировано_ попадет в воздухозаборник?

4. Если решение технически эффективно и экономически посильно - оно назодит применение
Именно поэтому я и спросил: существует ли практика.
Пока подтверждений не последовало.
Видимо, решение малоэффективно и/или несуразно дорого.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 00:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:1. Примеров массированного применения КР на ближнем востоке полно. Не один десяток лет


Підкажіть будь-ласка ваше " полно", де за 3 місяці країну крили 1000-1500 КР?
  juristkostya написав:2.На этот вопрос отвечал чуть выше, посмотрите

Покажіть свою відповідь будь-ласка.
  juristkostya написав:Но, по вашей логике, нам нужна сплошная стена из аэростатов.

Так.
  juristkostya написав:4. Если решение технически эффективно и экономически посильно - оно назодит применение

Якщо в цьому була потреба. У кого вона вже була?? Яка країна прийняла на себе 1500 ракет за 3 місяця, та має перспективу прийняти ще стільки ж наступні 3 місяці??
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 00:22, всього редагувалось 1 раз.
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