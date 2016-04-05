Додано: Суб 11 чер, 2022 00:28

juristkostya написав: Hotab написав:

А є приклади сучасної історії , що якусь країну місяцями інтенсивно крили сотнями (тисячами!) ракет?? Чому має ВЖЕ бути такий позитивний приклад вирішення , якщо проблема ще не стояла??? А є приклади сучасної історії , що якусь країну місяцями інтенсивно крили сотнями (тисячами!) ракет?? Чому має ВЖЕ бути такий позитивний приклад вирішення , якщо проблема ще не стояла???

Хм....тогда какие у вас основания заявлять, что ваш метод эффективен? Хм....тогда какие у вас основания заявлять, что ваш метод эффективен?

juristkostya написав: Во время "бури в пустыне" счёт кр с американской стороны шел на сотни. Во время "бури в пустыне" счёт кр с американской стороны шел на сотни.

juristkostya написав: "Вы не поняли, речь не о том, сможет ли ракета выполнить маневр по обходу аэростата. Допустим, не сможет. "Вы не поняли, речь не о том, сможет ли ракета выполнить маневр по обходу аэростата. Допустим, не сможет.

juristkostya написав: Так что, проблема существует минимум 30 лет. Так что, проблема существует минимум 30 лет.

Так само як і ваші розповіді, що це неможливо."технічно неможливо " - ви злились. Бо хоч і "без гугла знаю,что також пампаж", але заперечити, що він буде - не можете. А я впевнений, що буде. Бо бачив як легко він трапляється на ГТД.У вас залишилось лише "ну єслі не прімєнялі, значит невазможна".Але знову ж таки, пояснити яка країна мала це спробувати прімєнять не можете. Бо ще жодна країна не жила в режимі інтенсивного обстрілу (1500 ракет за 3м) на протязі місяців.Скільки по часу тягнулись ці обстріли,і чи була хоча б теоретична можливість реалізації такого захисту??Так і запишемо: Як попадання в троси (Лондон, ФАУ) , так і попадання в сам аеростат , спроможне збити ракету. При чому попадання в троси дуже ймовірне також.А обидва способи попадання повністю знешкоджують ракету.Для Іраку така проблема існувала 2 місяці. Потім проблема зникла разом з армією Іраку.Якщо б Україна під ударами ракет Мордору лягла через місяць, ми б також зараз не обговорювали варіанти захисту від КР. Але Україна не лягла. І у нас є перспектива ще 3 місяці отримувати стільки ж ракет. І є час на реалізацію тих варіантів , які "коль ісчо нікто пака не реалізавал, значіт нєвазможна".