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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 чер, 2022 00:22
Hotab написав:
А є приклади сучасної історії , що якусь країну місяцями інтенсивно крили сотнями (тисячами!) ракет?? Чому має ВЖЕ бути такий позитивний приклад вирішення , якщо проблема ще не стояла???
Хм....тогда какие у вас основания заявлять, что ваш метод эффективен?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 00:24
Hotab написав: juristkostya написав:
2.На этот вопрос отвечал чуть выше, посмотрите
Покажіть свою відповідь будь-ласка.
"Вы не поняли, речь не о том, сможет ли ракета выполнить маневр по обходу аэростата. Допустим, не сможет."
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Додано: Суб 11 чер, 2022 00:27
Hotab написав: juristkostya написав:
4. Если решение технически эффективно и экономически посильно - оно назодит применение
Якщо в цьому була потреба. У кого вона вже була?? Яка країна прийняла на себе 1500 ракет за 3 місяця, та має перспективу прийняти ще стільки ж наступні 3 місяці??
Во время "бури в пустыне" счёт кр с американской стороны шел на сотни. После этого были ещё кампании в заливе, и всегда Штаты делали упор на ракетную компоненту.
Так что, проблема существует минимум 30 лет.
И учитывая технологическое отставание арабских стран - логично было бы ожидать от них именно таких вот простых в реализации решений, как аэростатное заграждение.
Но не было даже попыток.
Востаннє редагувалось juristkostya
в Суб 11 чер, 2022 00:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 00:28
juristkostya написав: Hotab написав:
А є приклади сучасної історії , що якусь країну місяцями інтенсивно крили сотнями (тисячами!) ракет?? Чому має ВЖЕ бути такий позитивний приклад вирішення , якщо проблема ще не стояла???
Хм....тогда какие у вас основания заявлять, что ваш метод эффективен?
Так само як і ваші розповіді, що це неможливо.
"технічно неможливо " - ви злились. Бо хоч і "без гугла знаю,что також пампаж", але заперечити, що він буде - не можете. А я впевнений, що буде. Бо бачив як легко він трапляється на ГТД.
У вас залишилось лише "ну єслі не прімєнялі, значит невазможна".
Але знову ж таки, пояснити яка країна мала це спробувати прімєнять не можете. Бо ще жодна країна не жила в режимі інтенсивного обстрілу (1500 ракет за 3м) на протязі місяців.
juristkostya написав:
Во время "бури в пустыне" счёт кр с американской стороны шел на сотни.
Скільки по часу тягнулись ці обстріли,і чи була хоча б теоретична можливість реалізації такого захисту??
juristkostya написав:
"Вы не поняли, речь не о том, сможет ли ракета выполнить маневр по обходу аэростата. Допустим, не сможет.
Так і запишемо: Як попадання в троси (Лондон, ФАУ) , так і попадання в сам аеростат , спроможне збити ракету. При чому попадання в троси дуже ймовірне також.А обидва способи попадання повністю знешкоджують ракету.
juristkostya написав:
Так что, проблема существует минимум 30 лет.
Для Іраку така проблема існувала 2 місяці. Потім проблема зникла разом з армією Іраку.
Якщо б Україна під ударами ракет Мордору лягла через місяць, ми б також зараз не обговорювали варіанти захисту від КР. Але Україна не лягла. І у нас є перспектива ще 3 місяці отримувати стільки ж ракет. І є час на реалізацію тих варіантів , які "коль ісчо нікто пака не реалізавал, значіт нєвазможна".
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 11 чер, 2022 00:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 00:39
Hotab написав:
Так само як і ваші розповіді, що це неможливо.
"технічно неможливо " - ви злились. Бо хоч і "без гугла знаю,что також пампаж", але заперечити, що він буде - не можете. А я впевнений, що буде. Бо бачив як легко він трапляється на ГТД.
У вас залишилось лише "ну єслі не прімєнялі, значит невазможна".
Але знову ж таки, пояснити яка країна мала це спробувати прімєнять не можете. Бо ще жодна країна не жила в режимі інтенсивного обстрілу (1500 ракет за 3м) на протязі місяців.
juristkostya написав:
Во время "бури в пустыне" счёт кр с американской стороны шел на сотни.
Скільки по часу тягнулись ці обстріли,і чи була хоча б теоретична можливість реалізації такого захисту??
1. Я _нигде_ни_разу_ не сказал "это невозможно".
Я попросил привести примеры использования.
Как выяснилось, нет не то, что успешных прецедентов - нет вообще даже попыток.
2. Я _нигде_ни_разу_ не сказал, что ракета НЕ упадет в силу эффекта "помпажа".
3. Я _нигде_ни_разу_ не сказал "ну єслі не прімєнялі, значит невазможна".
Это ваша интерпретация моих слов, и она не верна.
4. Общеизвестно, что после "бури в пустыне" были ещё кампании в заливе.
У всех заинтересованных сторон были годы на подготовку и как минимум испытания аэростатных заграждений в целях ПРО.
Но мы не видим даже попыток.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 00:43
juristkostya написав:
Я _нигде_ни_разу_
Я вірно зрозумів, що всі попередні ваші сперечання звелись до "ніхто не реалізував і не пробував, отже неможливо"??
Чи ще щось залишилось??
juristkostya написав:
У всех заинтересованных сторон были годы на подготовку и как минимум испытания аэростатных заграждений в целях ПРО.
Но мы не видим даже попыток.
Ми дуже "заінтєрєсована" сторона в захисту своєї країни вже 8 років. Але так мало зробили в очікуванні очевидної агресії.
Дуже слабкий аргумент "не зробили - значить неможливо".
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Додано: Суб 11 чер, 2022 00:47
Hotab написав:
При чому попадання в троси дуже ймовірне також
Это достаточно сомнительное заявление.
Размах крыла современной кр (калибр, томагавк) порядка 3 метров. Это в разы меньше, чем у типичного бомбардировщика 2МВ.
Таким образом, вероятность зацепиться за трос тоже сравнительно невелика. Хотя и многократно выше прямого попадания в сам аэростат, это безусловно.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 00:52
Hotab написав:
Дуже слабкий аргумент "не зробили - значить неможливо".
Безусловно. Именно поэтому я этот аргумент и не использую.
В четвертый раз повторю свой аргумент: "если не применяют - значит малоэффективно и/или несуразно дорого".
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Додано: Суб 11 чер, 2022 00:55
juristkostya написав:
1. Я _нигде_ни_разу_ не сказал "это невозможно"
Угу..
juristkostya написав:
как аэростат мешает самолёту, понятно. Но очевидно, что крылатой ракете он уже практически мешать не сможет. Про в баллистическую и говорить нечего.
juristkostya написав:
Так в чем практический выхлоп в наших реалиях? Похоже, его нет
Нє гаваріл.
juristkostya написав:
Это достаточно сомнительное заявление
Ще є щось, крім "не прімєнялась ранєє"?))
juristkostya написав:
Размах крыла современной кр (калибр, томагавк) порядка 3 метров. Это в разы меньше, чем у типичного бомбардировщика 2МВ
У вищезгаданої ФАУ-1 , яка путалась в тросах , було 5 метрів .
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