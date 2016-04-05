Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Суб 11 чер, 2022 01:11
juristkostya написав:
Так понятно
Як "панятна"??
Знову за рибу гроші??
В разі попадання в троси чи в аеростат, ракета не летить далі??
Так/ні
Якщо фау-1 було збито сотні штук саме тросами, то калібри з х-555 це так само можливо??
Так/ні
У кого ще, крім нас зараз, була можливість поговорити про те, що "ми прийняли 1500 ракет за 3м, і наступні 3м нас чекає ще стільки ж, то що ми можемо зробити?"
Може ви вгамуєтесь зі своїм типу "аргументом" : "нікто ж пробавал, значіт нєвазможна"??
Хто мав спробувати?? Ірак, якого за місяць знищили?? Чи може Україна може спробувати, якій ще місяцями жити під інтенсивними обстрілами КР.
Востаннє редагувалось
Hotab
в Суб 11 чер, 2022 01:16, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлень: 7713
З нами з: 15.02.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1822 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 11 чер, 2022 01:16
Hotab написав:
У вищезгаданої ФАУ-1 , яка путалась в тросах , було 5 метрів .
Да не путалась она особо:
"Только за неполных четыре месяца налетов немецких КР на Лондон аэростатами заграждения, как отмечено выше, достоверно была уничтожена 231 ракета. Это составляет _около_3%_ от всех выпущенных ракет (при этом необходимо учитывать, что значительная часть ракет вообще не долетела до Лондона) и более 8% от числа всех сбитых ракет."
http://airships.narod.ru/v_1/v_1.html
Эффективность против ракет с меньшим размахом крыла, очевидно, будет ещё ниже.
juristkostya
Повідомлень: 4510
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Профіль
Додано: Суб 11 чер, 2022 01:19
juristkostya написав:
Да не путалась она особо
"Особо" - тому що аеростати були для літаків. Тобто високо.
Высота подъема одиночного аэростата заграждения составляла 2,5 км, а тандема — до 4,5 км
Я ж тут казав про від 20м до 200-300. Можливо 500м. Щоб навіть допотопна ЗРК збила при підскоку КР.
Взагалі ця ваша нездорова фіксація була на тросах. Я вам про помпаж від попадання в балон казав. Той самий помпаж, який ви ніяк не могли зрозуміти навіть з гуглом.
А у вас все троси і троси.
Востаннє редагувалось
Hotab
в Суб 11 чер, 2022 01:23, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлень: 7713
З нами з: 15.02.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1822 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 11 чер, 2022 01:22
Hotab написав:
Може ви вгамуєтесь зі своїм типу "аргументом" : "нікто ж пробавал, значіт нєвазможна"??
в пятый раз замечу, что данный аргумент я считаю ошибочным, и ни разу его не использовал.
P.S. Разницу между "невозможно" и "нецелесообразно" могу объяснить, но это уже с понедельника.
Напомните мне, если будет актуально.
juristkostya
Повідомлень: 4510
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Профіль
Додано: Суб 11 чер, 2022 01:25
juristkostya написав:
нецелесообразно"
Нє целєсообразно - це коли потрібно захистити ЗІМ , чи МоторСіч??
juristkostya написав:
Напомните мне, если будет актуально.
Волосся назад (с)
Що може пояснити мені персонаж, який ніяк не міг прочитати, що йому розповідають про висоти 20м-300(500)м. Які ще запутування в тросах,які розмахи крил...
Hotab
Повідомлень: 7713
З нами з: 15.02.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1822 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
1488
96207
П'ят 26 лис, 2021 09:18 Schmit
6076
454118
1
3053
Вів 05 кві, 2016 10:03 Bukka