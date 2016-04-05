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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1282128312841285
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 01:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Так понятно

Як "панятна"??

Знову за рибу гроші??
В разі попадання в троси чи в аеростат, ракета не летить далі??
Так/ні


Якщо фау-1 було збито сотні штук саме тросами, то калібри з х-555 це так само можливо??

Так/ні


У кого ще, крім нас зараз, була можливість поговорити про те, що "ми прийняли 1500 ракет за 3м, і наступні 3м нас чекає ще стільки ж, то що ми можемо зробити?"


Може ви вгамуєтесь зі своїм типу "аргументом" : "нікто ж пробавал, значіт нєвазможна"??

Хто мав спробувати?? Ірак, якого за місяць знищили?? Чи може Україна може спробувати, якій ще місяцями жити під інтенсивними обстрілами КР.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 01:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 01:16

  Hotab написав:У вищезгаданої ФАУ-1 , яка путалась в тросах , було 5 метрів .

Да не путалась она особо:
"Только за неполных четыре месяца налетов немецких КР на Лондон аэростатами заграждения, как отмечено выше, достоверно была уничтожена 231 ракета. Это составляет _около_3%_ от всех выпущенных ракет (при этом необходимо учитывать, что значительная часть ракет вообще не долетела до Лондона) и более 8% от числа всех сбитых ракет."
http://airships.narod.ru/v_1/v_1.html

Эффективность против ракет с меньшим размахом крыла, очевидно, будет ещё ниже.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 01:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Да не путалась она особо

"Особо" - тому що аеростати були для літаків. Тобто високо.


Высота подъема одиночного аэростата заграждения составляла 2,5 км, а тандема — до 4,5 км



Я ж тут казав про від 20м до 200-300. Можливо 500м. Щоб навіть допотопна ЗРК збила при підскоку КР.

Взагалі ця ваша нездорова фіксація була на тросах. Я вам про помпаж від попадання в балон казав. Той самий помпаж, який ви ніяк не могли зрозуміти навіть з гуглом.

А у вас все троси і троси.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 01:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 01:22

  Hotab написав:Може ви вгамуєтесь зі своїм типу "аргументом" : "нікто ж пробавал, значіт нєвазможна"??
в пятый раз замечу, что данный аргумент я считаю ошибочным, и ни разу его не использовал.

P.S. Разницу между "невозможно" и "нецелесообразно" могу объяснить, но это уже с понедельника.
Напомните мне, если будет актуально.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 01:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:нецелесообразно"


Нє целєсообразно - це коли потрібно захистити ЗІМ , чи МоторСіч??
  juristkostya написав:Напомните мне, если будет актуально.


Волосся назад (с)

Що може пояснити мені персонаж, який ніяк не міг прочитати, що йому розповідають про висоти 20м-300(500)м. Які ще запутування в тросах,які розмахи крил...
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