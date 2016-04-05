Hotab написав:У вищезгаданої ФАУ-1 , яка путалась в тросах , було 5 метрів .
Да не путалась она особо: "Только за неполных четыре месяца налетов немецких КР на Лондон аэростатами заграждения, как отмечено выше, достоверно была уничтожена 231 ракета. Это составляет _около_3%_ от всех выпущенных ракет (при этом необходимо учитывать, что значительная часть ракет вообще не долетела до Лондона) и более 8% от числа всех сбитых ракет." http://airships.narod.ru/v_1/v_1.html
Эффективность против ракет с меньшим размахом крыла, очевидно, будет ещё ниже.
juristkostya написав:была уничтожена 231 ракета. Это составляет _около_3%_ от всех выпущенных ракет (при этом необходимо учитывать, что значительная часть ракет вообще не долетела до Лондона) и более 8% от числа всех сбитых ракет
Ця математика працює інакше. Так як аеростат був останнім рубіжем захисту, то потрібно оцінювати кількість "долетіли до аеростату" і "пройшли через аеростат неушкодженими". А не рахувати від випущених та недолетівших до Лондона.
juristkostya написав:нецелесообразно"
По вашому посиланню, наданому вище
Следовательно, можно сделать уверенный вывод, что аэростатные заграждения будут не менее эффективны и в борьбе с современными крылатыми ракетами.
Ви не змогли дочитати до кінця свою ж статтю???
Нє целєсообразно - це коли потрібно захистити ЗІМ , чи МоторСіч??
juristkostya написав:Напомните мне, если будет актуально.
Волосся назад (с)
Що може пояснити мені персонаж, який ніяк не міг прочитати, що йому розповідають про висоти 20м-300(500)м. Які ще запутування в тросах,які розмахи крил.. ФАУ-1 літали від 200 метрів до 2000 метрів, а сучасні КР до 200 метрів (бо вище така дозвукова ціль надто вразлива для ППО) . Відповідно і аеростати потрібно (якщо потрібно) розміщувати на цих висотах. А не гнати на 200+
периметр Киева 3300 км длина дирижабля Skyship 600 - 59 метров 3300/0,059=59932 штук стоимость каждого 1,5 лимона баксов, округляем до 1 итого 59,932 миллиарда баксов, срок поставки 2 года...продолжать? купил вчера:
На этой неделе россияне сняли из арсенала хранения 1063 центра МТЗ Восточного ВО, что в Гонготе, Забайкальского края ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов на 12 вагонов с отправкой в Украину.
Гонгота… Это, условно, 5 тыс километров от Украины. Логистический ад во всей своей красе. Оккупанты что не смогли найти другого арсенала хранения, поближе к Украине? Ну не могли же на других арсеналах закончится боеприпасы... Не может же быть настолько хорошо!