edvardd
Прошу прощения у всей аудитории, но я бы эти наклейки без проставленной цены почтовыми марками не называл.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 09:52
edvardd
Прошу прощения у всей аудитории, но я бы эти наклейки без проставленной цены почтовыми марками не называл.
Додано: Суб 11 чер, 2022 09:57
Может.
По наблюдениям генерала Бена Ходжеса, российская армия постепенно выдыхается, так как испытывает проблемы с пополнением личного состава и логистикой.
Подробнее здесь:
Додам, що вчора з 16-00 в Мико та навколо уважно слухали, як підривалися ворожі склади зі снарядами, технікою та особовим складом поблизу Херсона внаслідок роботи нашої авіації. Кажуть, що бухало довго, майже до 20-00.
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