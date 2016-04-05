Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 чер, 2022 09:46
Schmit
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Додано: Суб 11 чер, 2022 09:52
edvardd Прошу прощения у всей аудитории, но я бы эти наклейки без проставленной цены почтовыми марками не называл.
Starikan
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Додано: Суб 11 чер, 2022 09:57
vitaliian написав:
На этой неделе россияне сняли из арсенала хранения 1063 центра МТЗ Восточного ВО, что в Гонготе, Забайкальского края ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов на 12 вагонов с отправкой в Украину.
Логистический ад во всей своей красе. ... Не может же быть настолько хорошо!
https://www.youtube.com/watch?v=7n-AtUSv4_o
Может.
По наблюдениям генерала Бена Ходжеса, российская армия постепенно выдыхается, так как испытывает проблемы с пополнением личного состава и логистикой.
Подробнее здесь:
https://focus.ua/voennye-novosti/518578 ... a-v-evrope
Додам, що вчора з 16-00 в Мико та навколо уважно слухали, як підривалися ворожі склади зі снарядами, технікою та особовим складом поблизу Херсона внаслідок роботи нашої авіації. Кажуть, що бухало довго, майже до 20-00.
fler
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Додано: Суб 11 чер, 2022 10:14
edvardd написав:
Skyship 600
Мікроскопом забивати цвяхи??
Навіщо? Може рашисти теж по нам б'ють боінгами 777 , набитими вибухівкою?
Hotab
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Додано: Суб 11 чер, 2022 10:20
fler Выдыхается 99%. Это видно по риторике ботвы. У них методичку сменили, теперь главный тезис - мы никуда не торопимся.
alex_dvornichenko
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Додано: Суб 11 чер, 2022 10:26
Единоразово 5-10к народ не поймет. Начнется опять "олигархи/мажоры/депутаты". А % от зп при условии наличия контракта с работодателем из-за границы может прокатить.
slonomag
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Додано: Суб 11 чер, 2022 10:53
juristkostya написав:
У всех заинтересованных сторон были годы на подготовку и как минимум испытания аэростатных заграждений в целях ПРО.
Но мы не видим даже попыток.
https://argumenti.ru/world/2018/04/569568
Рашистам вірити не можна в цифрах. Але сама ідея не нова.
Hotab
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Додано: Суб 11 чер, 2022 10:58
Starikan написав:
я бы эти наклейки без проставленной цены почтовыми марками не называл.
Такие марки есть с буквами F и W, у каждой своя стоимость.
https://www.ukrposhta.ua/ru/taryfy-lite ... tovi-marky
Howl
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