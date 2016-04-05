edvardd
Прошу прощения у всей аудитории, но я бы эти наклейки без проставленной цены почтовыми марками не называл.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 09:52
edvardd
Прошу прощения у всей аудитории, но я бы эти наклейки без проставленной цены почтовыми марками не называл.
Додано: Суб 11 чер, 2022 09:57
Может.
По наблюдениям генерала Бена Ходжеса, российская армия постепенно выдыхается, так как испытывает проблемы с пополнением личного состава и логистикой.
Подробнее здесь:
Додам, що вчора з 16-00 в Мико та навколо уважно слухали, як підривалися ворожі склади зі снарядами, технікою та особовим складом поблизу Херсона внаслідок роботи нашої авіації. Кажуть, що бухало довго, майже до 20-00.
Додано: Суб 11 чер, 2022 10:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 11 чер, 2022 10:20
fler
Выдыхается 99%. Это видно по риторике ботвы. У них методичку сменили, теперь главный тезис - мы никуда не торопимся.
Додано: Суб 11 чер, 2022 10:26
Единоразово 5-10к народ не поймет. Начнется опять "олигархи/мажоры/депутаты". А % от зп при условии наличия контракта с работодателем из-за границы может прокатить.
Додано: Суб 11 чер, 2022 10:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Рашистам вірити не можна в цифрах. Але сама ідея не нова.
Додано: Суб 11 чер, 2022 10:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Такие марки есть с буквами F и W, у каждой своя стоимость.
Додано: Суб 11 чер, 2022 11:42
Шикарные разводы под ключ
Додано: Суб 11 чер, 2022 11:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
раньше (да и сейчас) порохоботов обвиняли во всех смертных грехах и что они в военное время борются против влады. и что порохоботы ничего не понимают а зеленые сделали все что могли для укрепления из страны прямо из трусов выпрыгивая.
забавно в эфир пошло от одних из наших главных союзников. держите гранату зеленые как говорится. и это он еще мягко высказался. думает он наверно намного покруче про нашу владу.
"«Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и мы имели данные для подтверждения, что он (Путин. – Ред.) собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и много людей тоже», — сказал президент Джо Байден"
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