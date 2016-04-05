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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1284128512861287>
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 09:46

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 09:52

edvardd
Прошу прощения у всей аудитории, но я бы эти наклейки без проставленной цены почтовыми марками не называл.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 09:57

  vitaliian написав:
На этой неделе россияне сняли из арсенала хранения 1063 центра МТЗ Восточного ВО, что в Гонготе, Забайкальского края ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов на 12 вагонов с отправкой в Украину.

Логистический ад во всей своей красе. ... Не может же быть настолько хорошо!

https://www.youtube.com/watch?v=7n-AtUSv4_o


Может.
По наблюдениям генерала Бена Ходжеса, российская армия постепенно выдыхается, так как испытывает проблемы с пополнением личного состава и логистикой.
Подробнее здесь: https://focus.ua/voennye-novosti/518578 ... a-v-evrope

Додам, що вчора з 16-00 в Мико та навколо уважно слухали, як підривалися ворожі склади зі снарядами, технікою та особовим складом поблизу Херсона внаслідок роботи нашої авіації. Кажуть, що бухало довго, майже до 20-00.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Skyship 600

Мікроскопом забивати цвяхи??

Навіщо? Може рашисти теж по нам б'ють боінгами 777 , набитими вибухівкою?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 10:20

fler
Выдыхается 99%. Это видно по риторике ботвы. У них методичку сменили, теперь главный тезис - мы никуда не торопимся.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 10:26

  greenozon написав:
  jump написав:«Клієнти не хочуть давати роботу в Україні». Засновник SoftServe вважає, що айтішникам треба дати можливість виїхати за кордон
https://dev.ua/news/zasnovnyk-softserve ... Sop1u3KSjM


ну якщо зроблять 10К за виїзд - думаю багато людей знайться :)

https://portal.lviv.ua/news/2022/05/04/ ... ryzovnykiv


Единоразово 5-10к народ не поймет. Начнется опять "олигархи/мажоры/депутаты". А % от зп при условии наличия контракта с работодателем из-за границы может прокатить.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:У всех заинтересованных сторон были годы на подготовку и как минимум испытания аэростатных заграждений в целях ПРО.
Но мы не видим даже попыток.


https://argumenti.ru/world/2018/04/569568



Рашистам вірити не можна в цифрах. Але сама ідея не нова.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 10:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:я бы эти наклейки без проставленной цены почтовыми марками не называл.

Такие марки есть с буквами F и W, у каждой своя стоимость.
https://www.ukrposhta.ua/ru/taryfy-lite ... tovi-marky
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 11:42

Шикарные разводы под ключ

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

раньше (да и сейчас) порохоботов обвиняли во всех смертных грехах и что они в военное время борются против влады. и что порохоботы ничего не понимают а зеленые сделали все что могли для укрепления из страны прямо из трусов выпрыгивая.
забавно в эфир пошло от одних из наших главных союзников. держите гранату зеленые как говорится. и это он еще мягко высказался. думает он наверно намного покруче про нашу владу.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-11/biden-says-zelenskiy-brushed-off-warnings-of-russia-s-invasion
"«Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и мы имели данные для подтверждения, что он (Путин. – Ред.) собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и много людей тоже», — сказал президент Джо Байден"
mephala
 
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