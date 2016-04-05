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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1284128512861287
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 12:05

  mephala написав:раньше (да и сейчас) порохоботов обвиняли во всех смертных грехах и что они в военное время борются против влады. и что порохоботы ничего не понимают а зеленые сделали все что могли для укрепления из страны прямо из трусов выпрыгивая.
забавно в эфир пошло от одних из наших главных союзников. держите гранату зеленые как говорится. и это он еще мягко высказался. думает он наверно намного покруче про нашу владу.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-11/biden-says-zelenskiy-brushed-off-warnings-of-russia-s-invasion
"«Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и мы имели данные для подтверждения, что он (Путин. – Ред.) собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и много людей тоже», — сказал президент Джо Байден"


Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський відкидав його попередження про те, що Росія вторгнеться до України. :shock:

4-разовий уклоніст Зеленський відповів на петицію щодо виїзду з України чоловіків: Захист суверенітету – обов’язок громадян :lol:
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