mephala написав:раньше (да и сейчас) порохоботов обвиняли во всех смертных грехах и что они в военное время борются против влады. и что порохоботы ничего не понимают а зеленые сделали все что могли для укрепления из страны прямо из трусов выпрыгивая. забавно в эфир пошло от одних из наших главных союзников. держите гранату зеленые как говорится. и это он еще мягко высказался. думает он наверно намного покруче про нашу владу. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-11/biden-says-zelenskiy-brushed-off-warnings-of-russia-s-invasion "«Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и мы имели данные для подтверждения, что он (Путин. – Ред.) собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и много людей тоже», — сказал президент Джо Байден"
Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський відкидав його попередження про те, що Росія вторгнеться до України.
4-разовий уклоніст Зеленський відповів на петицію щодо виїзду з України чоловіків: Захист суверенітету – обов’язок громадян