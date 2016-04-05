mephala написав:раньше (да и сейчас) порохоботов обвиняли во всех смертных грехах и что они в военное время борются против влады. и что порохоботы ничего не понимают а зеленые сделали все что могли для укрепления из страны прямо из трусов выпрыгивая. забавно в эфир пошло от одних из наших главных союзников. держите гранату зеленые как говорится. и это он еще мягко высказался. думает он наверно намного покруче про нашу владу. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-11/biden-says-zelenskiy-brushed-off-warnings-of-russia-s-invasion "«Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и мы имели данные для подтверждения, что он (Путин. – Ред.) собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и много людей тоже», — сказал президент Джо Байден"
Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський відкидав його попередження про те, що Росія вторгнеться до України.
4-разовий уклоніст Зеленський відповів на петицію щодо виїзду з України чоловіків: Захист суверенітету – обов’язок громадян
Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський відкидав його попередження про те, що Росія вторгнеться до України.
4-разовий уклоніст Зеленський відповів на петицію щодо виїзду з України чоловіків: Захист суверенітету – обов’язок громадян [/quote]
вчерашние ролики как ловят призывников в закарпатье в бассейнах и магазинах-конечно это для кацапской картинки на их тв лучше не придумаешь. Конечно ходить и кашмарить людей получая от 43 000 грн в тепленьком и неопасном закарпатском военкомате это как говорили в одном фильме-ЭТО ЛУЧШАЯ РАБОТА В МИРЕ
оссия еще год может вести войну такими темпами как сейчас - такое заключение сделало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Представитель ГУР Вадим Скибицкий на Facebook-странице пишет о том, что сейчас ведется артиллерийская война, в которой на одну украинскую артиллерийскую единицу приходится 10-15 российских орудий, поэтому теперь все зависит от поставок западного вооружения.
"Мы заметили, что Россия производит гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты, однако российские экономические ресурсы позволят стране-оккупанту продолжать войну нынешними темпами еще в течение года", — пишет представитель ГУР.
По его мнению, что кремлевское руководство может захотеть заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продолжить войну с целью завоевания Украины и не только.
Китайская делегация покинула зал во время выступления Президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue, сообщила старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос.
Выступление проходило онлайн, российская делегация при этом не присутствовала.
На саммите Зеленский заявил о возможности голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна из Украины.
konstantin kirovograd написав:вчерашние ролики как ловят призывников в закарпатье в бассейнах и магазинах-конечно это для кацапской картинки на их тв лучше не придумаешь. Конечно ходить и кашмарить людей получая от 43 000 грн в тепленьком и неопасном закарпатском военкомате это как говорили в одном фильме-ЭТО ЛУЧШАЯ РАБОТА В МИРЕ
В Запорожье тоже ходить по АТБ бывает стремно, лучше в местные магазинчики под домом, а то повестки раздают на ура. Правда я уже не совсем понимаю в чем их суть, знакомый уже 3 получил, успешно выкинул и пофиг, ходит себе дальше. Никто ни по какой базе не пробивает выдавали ли тебе уже повестку раньше или нет, просто дают новую и все. Ото точно больше похоже на просто кашмарить людей. Так как если человек не готов идти воевать, то что, приезжать к нему домой, выбивать двери, или сидеть под окнами и ждать пока он на улицу выйдет? Хоть ты 10 повесток выпишешь, он просто жрачки побольше закупит, закроется в квартире и будет сидеть до упора.