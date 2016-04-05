Додано: Суб 11 чер, 2022 13:52

konstantin kirovograd написав: вчерашние ролики как ловят призывников в закарпатье в бассейнах и магазинах-конечно это для кацапской картинки на их тв лучше не придумаешь. Конечно ходить и кашмарить людей получая от 43 000 грн в тепленьком и неопасном закарпатском военкомате это как говорили в одном фильме-ЭТО ЛУЧШАЯ РАБОТА В МИРЕ вчерашние ролики как ловят призывников в закарпатье в бассейнах и магазинах-конечно это для кацапской картинки на их тв лучше не придумаешь. Конечно ходить и кашмарить людей получая от 43 000 грн в тепленьком и неопасном закарпатском военкомате это как говорили в одном фильме-ЭТО ЛУЧШАЯ РАБОТА В МИРЕ

В Запорожье тоже ходить по АТБ бывает стремно, лучше в местные магазинчики под домом, а то повестки раздают на ура. Правда я уже не совсем понимаю в чем их суть, знакомый уже 3 получил, успешно выкинул и пофиг, ходит себе дальше. Никто ни по какой базе не пробивает выдавали ли тебе уже повестку раньше или нет, просто дают новую и все. Ото точно больше похоже на просто кашмарить людей. Так как если человек не готов идти воевать, то что, приезжать к нему домой, выбивать двери, или сидеть под окнами и ждать пока он на улицу выйдет? Хоть ты 10 повесток выпишешь, он просто жрачки побольше закупит, закроется в квартире и будет сидеть до упора.