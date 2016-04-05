RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1285128612871288
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 14:24

Вкладчик1234
Брехня!
montagvide
Аватар користувача
 
Повідомлень: 69
З нами з: 14.12.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 14:26

  Вкладчик1234 написав:
Китайская делегация покинула зал во время выступления Президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue, сообщила старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос.

Выступление проходило онлайн, российская делегация при этом не присутствовала.

На саммите Зеленский заявил о возможности голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна из Украины.

Не прекращаешь разносить зраду
Вот у кого следует забанить навечно

Китайская делегация не выходила из зала во время выступления Зеленского на азиатском саммите
Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue, китайская делегация покинула зал.

Об этом сообщила старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос.
...
Как сообщил SPRAVDI другой участник мероприятия, никто не покидал зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского.

"Я был на конференции. Никто не выходил из зала", - сообщил участник мероприятия.

При этом Оливия Энос удалила твит с сообщением о демарше китайской делегации.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6827
З нами з: 31.08.09
Подякував: 477 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 14:30

  montagvide написав:Вкладчик1234
Брехня!

Китайская делегация не покидала зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue.

Политический аналитик Оливия Энос, которая ранее сообщила эту информацию, уже удалила свой твит.

СМИ высказывают предположение, что она перепутала делегации Китая и Вьетнама – вьетнамцы действительно вышли на несколько минут и вернулись.


Таки да.
Я постил инфу, когда опровержения ещё не было
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16184
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9333 раз.
Подякували: 4480 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Даже если бы Украина была членом НАТО, войны не удалось бы избежать, - Зеленский

«Если бы Украина была в НАТО, я уверен, все равно была бы битва за независимость Украины. Но было бы по-другому. Мне так кажется. Не было бы столько потерь, мог бы быть какой-нибудь небольшой военный конфликт или провокации со стороны России, их несогласие и т.д. Но я считаю, что мы сохранили бы большое количество людей», - отметил президент Украины, общаясь со студентами и преподавателями Великобритании.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 706
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1285128612871288
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 96264
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 454223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3055
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron