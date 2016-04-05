Китайская делегация покинула зал во время выступления Президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue, сообщила старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос.
Выступление проходило онлайн, российская делегация при этом не присутствовала.
На саммите Зеленский заявил о возможности голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна из Украины.
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Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue, китайская делегация покинула зал.
Об этом сообщила старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос. ... Как сообщил SPRAVDI другой участник мероприятия, никто не покидал зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского.
"Я был на конференции. Никто не выходил из зала", - сообщил участник мероприятия.
При этом Оливия Энос удалила твит с сообщением о демарше китайской делегации.
Даже если бы Украина была членом НАТО, войны не удалось бы избежать, - Зеленский
«Если бы Украина была в НАТО, я уверен, все равно была бы битва за независимость Украины. Но было бы по-другому. Мне так кажется. Не было бы столько потерь, мог бы быть какой-нибудь небольшой военный конфликт или провокации со стороны России, их несогласие и т.д. Но я считаю, что мы сохранили бы большое количество людей», - отметил президент Украины, общаясь со студентами и преподавателями Великобритании.