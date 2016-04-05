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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1286128712881289>
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 14:24

Вкладчик1234
Брехня!
montagvide
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 14:26

  Вкладчик1234 написав:
Китайская делегация покинула зал во время выступления Президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue, сообщила старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос.

Выступление проходило онлайн, российская делегация при этом не присутствовала.

На саммите Зеленский заявил о возможности голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна из Украины.

Не прекращаешь разносить зраду
Вот у кого следует забанить навечно

Китайская делегация не выходила из зала во время выступления Зеленского на азиатском саммите
Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue, китайская делегация покинула зал.

Об этом сообщила старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос.
...
Как сообщил SPRAVDI другой участник мероприятия, никто не покидал зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского.

"Я был на конференции. Никто не выходил из зала", - сообщил участник мероприятия.

При этом Оливия Энос удалила твит с сообщением о демарше китайской делегации.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 14:30

  montagvide написав:Вкладчик1234
Брехня!

Китайская делегация не покидала зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue.

Политический аналитик Оливия Энос, которая ранее сообщила эту информацию, уже удалила свой твит.

СМИ высказывают предположение, что она перепутала делегации Китая и Вьетнама – вьетнамцы действительно вышли на несколько минут и вернулись.


Таки да.
Я постил инфу, когда опровержения ещё не было
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Даже если бы Украина была членом НАТО, войны не удалось бы избежать, - Зеленский

«Если бы Украина была в НАТО, я уверен, все равно была бы битва за независимость Украины. Но было бы по-другому. Мне так кажется. Не было бы столько потерь, мог бы быть какой-нибудь небольшой военный конфликт или провокации со стороны России, их несогласие и т.д. Но я считаю, что мы сохранили бы большое количество людей», - отметил президент Украины, общаясь со студентами и преподавателями Великобритании.
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 15:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вкладчик1234 написав:
оссия еще год может вести войну такими темпами как сейчас - такое заключение сделало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий на Facebook-странице пишет о том, что сейчас ведется артиллерийская война, в которой на одну украинскую артиллерийскую единицу приходится 10-15 российских орудий, поэтому теперь все зависит от поставок западного вооружения.

"Мы заметили, что Россия производит гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты, однако российские экономические ресурсы позволят стране-оккупанту продолжать войну нынешними темпами еще в течение года", — пишет представитель ГУР.

По его мнению, что кремлевское руководство может захотеть заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продолжить войну с целью завоевания Украины и не только.
В Украине заканчиваются боеприпасы, а перспективы на линии фронта туманны, - The Washington Post

"Эйфория, сопровождавшая непредсказуемые ранние победы Украины против российских войск, угасает, поскольку Москва приспосабливает свою тактику, восстанавливает свои шаги и утверждает свою подавляющую огневую мощь против украинских сил", - говорится в сообщении.
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 15:06

Согласно сообщениям мэра Мелитополя Ивана Федорова, за последние две недели ВСУ удалось отодвинуть линию фронта на 5-7 километров от Запорожья.

"Есть факты. За последние две недели на 5-7 км отодвинули линию фронта от Запорожья, — объяснил он, — поэтому будет деоккупация и Мелитополя, и других городов".

По словам Федорова, российское военное командование передислоцирует войска с Запорожского направления на Херсонское из-за "осадков от ВСУ" в виде ударов артиллерийских установок 155 мм.

По оценкам мелитопольского градоначальника, оккупантов во время псевдореферендума поддержат только 3-5% из местных жителей, остальные же будут против.

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 15:26

  vitaliian написав:Согласно сообщениям мэра Мелитополя Ивана Федорова, за последние две недели ВСУ удалось отодвинуть линию фронта на 5-7 километров от Запорожья.

"Есть факты. За последние две недели на 5-7 км отодвинули линию фронта от Запорожья, — объяснил он, — поэтому будет деоккупация и Мелитополя, и других городов".

По словам Федорова, российское военное командование передислоцирует войска с Запорожского направления на Херсонское из-за "осадков от ВСУ" в виде ударов артиллерийских установок 155 мм.

По оценкам мелитопольского градоначальника, оккупантов во время псевдореферендума поддержат только 3-5% из местных жителей, остальные же будут против.

Киселёвка в 10 км от Херсона...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 15:27

Норвежская вещательная корпорация NRK называет пять причин, препятствующих Украине быть принятой в ЕС прямо сейчас.

Их назвала пара экспертов - Ярле Трундал, профессор политологии в университетах Осло и Агдера, и исследователь Йорн Холм-Хансен из Университета Осло.

Итак, причины:

— повсеместная коррупция;

— проблемы с верховенством закона и демократией;

— экономику и политику контролируют олигархи;

— нищета и национализм;

— ускоренное вступление Украины в ЕС будет несправедливым по отношению к странам, которые ждут этого годы.

Особый акцент делается на коррупции. В Украине дела обстоят хуже, чем в самых коррумпированных странах ЕС, считает Холм-Хансен.

https://www.nrk.no/urix/derfor-blir-ukraina-neppe-eu-medlem-no-1.15947076
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 15:36

Глобальні компанії зазнали збитків у розмірі понад 59 мільярдів доларів США у зв’язку з виходом із росії. Про це пише сьогодні WSJ з посиланням на дослідників Єльського університету, які проаналізували фінансовий стан майже 1000 західних компаній яки вийшли або скоротили свою діяльність на росії після її вторгнення в Україну.

Звичайно, більше втрачають найбільші компанії.

- Exxon Mobil Corp. втратила 3,4 млрд доларів після виходу з нафтогазового проекту на далекому сході росії;
- ірландська компанія з лізингу літаків AerCap Holdings NV списала 2,7 млрд доларів – вартість понад 100 її літаків, які були в російському лізингу та вкрадені ними від початку війни;
- McDonald’s Corp. планує зафіксувати збитки в розмірі від 1,2 до 1,4 млрд після продажи своїх російських ресторанів;
- пивоварня Budweiser Anheuser-Busch InBev SA отримала 1,1 млрд доларів збитку після того, як вирішила продати свою частку в російському спільному підприємстві;

Як зауважує WSJ, фінансові наслідки «не є значущими для більшості транснаціональних компаній», зокрема через відносно невеликий розмір російської економіки. Більшість із загальної суми 59 млрд доларів припадає на менш ніж 50 компаній. Якщо взяти той самий McDonald's, то в минулому році надходження від ресторанів в Україні та на росії становили менше 3% його операційного доходу.

Але наступного разу, коли вам (і мені також, до речі) захочеться присунути Заходу за їх кволе ставлення до нашої війни, давайте пригадаємо цю цифру. Вона невелика у порівнянні з втратами України та українців ( на сьогодні наші збитки становлять десь 600 млрд) але й казати про те, що вони нічого не втрачають і санкції не них ніяк не позначилися, теж не можна.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 15:43

  Вкладчик1234 написав:Особый акцент делается на коррупции. В Украине дела обстоят хуже, чем в самых коррумпированных странах ЕС, считает Холм-Хансен.
https://www.nrk.no/urix/derfor-blir-ukraina-neppe-eu-medlem-no-1.15947076

Nieuwsuur: корупція в Україні досі існує. І війна не змінила цього.
Зеленський: ви констатуєте зараз це? Ви тут жили?
Danaan
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